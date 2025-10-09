По данным аналитиков, Ghost of Yotei стала самым крупным релизом для PS5 со времён Marvel's Spider-Man 2

Новый эксклюзив от Sucker Punch с мощно дебютировал на PS5. Ghost of Yotei уже разошлась тиражом более 1,6 миллиона копий (более 2 миллионов, если учитывать розничные продажи), собрав почти 100 миллионов долларов за первую неделю и окупив затраты на разработку уже после второго дня продаж. Бюджет игры, по сообщениям, составил 60 миллионов долларов.

Показатели превзошли все недавние крупные релизы для консоли Sony, став самым крупным релизом Sony, выпущенным собственными силами, со времён Marvel's Spider-Man 2. Несмотря на то, что продажи игры немного отставали от темпов продаж Ghost of Tsushima, вышедшей в более благоприятный для индустрии период, показатели впечатляют.

Помимо коммерческого успеха, Ghost of Yotei также завоевала популярность у игроков. 30% аудитории уже провели в игре более 20 часов, а фан-база в основном состоит из тех, кто уже играл в Ghost of Tsushima. Также в игре много игроков, которым понравились такие игры, как Sekiro и Assassin's Creed Shadows, что усиливает интерес к самурайской тематике.

Цифровые продажи составляют 77% от общего объёма, что подтверждает тенденцию к росту этого формата на платформе Sony. Sucker Punch планирует сохранить эту динамику в 2026 году, выпустив Ghost of Yotei: Legends с бесплатным кооперативным режимом и потенциальной версией для ПК в Steam. Эта стратегия должна ещё больше расширить охват и увеличить доход игры.

Кстати, продажи Ghost of Yotei в 1,5 раза превышают продажи Assassin's Creed Shadows от Ubisoft (относительно времени с момента релиза).