По данным источников, Ghost of Yotei для ПК была почти готова на момент отмены порта

Поскольку Sony, по всей видимости, отказалась от переноса игр PlayStation на ПК, появляются некоторые подробности о ПК-версии Ghost of Yotei, которая, судя по всему, была почти готова на момент отмены порта.

Информацию об этом сообщает DetectiveSeeds, предполагаемый инсайдер, чья репутация не очень убедительна, но который недавно реабилитировал себя, сделав несколько заявлений, которые оказались верными, относительно Sony и PlayStation, в частности, в том числе закрытия BluePoint и других проблем.

Опять же, информация поступает из неназванных внутренних источников, а именно от «четырёх разных человек, близких к стратегиям PlayStation». Как мы видели, Bloomberg в последние дни сообщал о явном изменении стратегии Sony в отношении ПК, с намерением прекратить перенос крупных однопользовательских игр на платформу Windows, сохранив при этом многопользовательские и сервисные проекты.

Подтверждения от Sony не поступало, но из этого сообщения следует, что это практически очевидно и касается также отмены Ghost of Yotei и Saros для ПК.

Первая из двух игр, в частности, казалась находящейся на очень продвинутой стадии разработки, настолько, что была почти готова: инсайдер сообщил, что все четыре опрошенных источника были удивлены отменой ПК-версии Ghost of Yotei именно потому, что работа была практически завершена.

Они не были удивлены отменой порта Saros, но все четверо считали, что порт Ghost of Yotei всё равно выйдет, учитывая, насколько далеко продвинулась разработка.

Кроме того, идея, по-видимому, заключалась в том, чтобы «увеличить количество игроков в Legends», многопользовательской части игры, которая действительно выиграла бы от выхода на другие платформы.