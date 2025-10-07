ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 358 оценок

По данным руководителя PlayStation China, продажи Ghost of Yotei достигли 2 миллионов копий

AceTheKing AceTheKing

По словам одного из руководителей PlayStation China, продажи ролевого экшена Ghost of Yotei достигли двух миллионов копий. Топ-менеджер поздравил студию Sucker Punch с важным достижением, хотя официальных данных от Sony пока нет.

Такой результат выглядит вполне вероятным: крупные эксклюзивы Sony обычно продаются миллионными тиражами уже в первые дни после выхода. Ghost of Tsushima, предыдущая часть серии, разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий за три дня.

Если оценка окажется верной, Ghost of Yotei показывает старт, сопоставимый с успехом своего предшественника. Официальные данные о продажах Sony, скорее всего, опубликует уже в ближайшее время.

13
7
Комментарии:  7
Константин335

Можно поздравить Sucker Punch, они молодцы. Ждем теперь игру на ПК и продаж у них будет еще больше

14
askazanov

И ждём только на зелёном )))

4
Константин335 askazanov

А это уже личное желание каждого, кто хочет купит, а кто хочет с зеленого магазина возьмет

6
MNM 777

Гуймо , перелогинься . Где то я уже слышал про 500 мульенов проданных ососинов

5
hamshut

Не верю!)

1
Константин335

Ты сейчас на стадии отрицания, принятие придет позже

1
MrX11

Одно и тоже каждый день про эту милф принцессу, мы поняли )

1