По данным руководителя PlayStation China, продажи Ghost of Yotei достигли 2 миллионов копий

По словам одного из руководителей PlayStation China, продажи ролевого экшена Ghost of Yotei достигли двух миллионов копий. Топ-менеджер поздравил студию Sucker Punch с важным достижением, хотя официальных данных от Sony пока нет.

Такой результат выглядит вполне вероятным: крупные эксклюзивы Sony обычно продаются миллионными тиражами уже в первые дни после выхода. Ghost of Tsushima, предыдущая часть серии, разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий за три дня.

Если оценка окажется верной, Ghost of Yotei показывает старт, сопоставимый с успехом своего предшественника. Официальные данные о продажах Sony, скорее всего, опубликует уже в ближайшее время.