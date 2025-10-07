По данным руководителя PlayStation China, продажи Ghost of Yotei достигли 2 миллионов копий

По словам одного из руководителей PlayStation China, продажи ролевого экшена Ghost of Yotei достигли двух миллионов копий. Топ-менеджер поздравил студию Sucker Punch с важным достижением, хотя официальных данных от Sony пока нет.
Такой результат выглядит вполне вероятным: крупные эксклюзивы Sony обычно продаются миллионными тиражами уже в первые дни после выхода. Ghost of Tsushima, предыдущая часть серии, разошлась тиражом в 2,4 миллиона копий за три дня.
Если оценка окажется верной, Ghost of Yotei показывает старт, сопоставимый с успехом своего предшественника. Официальные данные о продажах Sony, скорее всего, опубликует уже в ближайшее время.
Можно поздравить Sucker Punch, они молодцы. Ждем теперь игру на ПК и продаж у них будет еще больше
И ждём только на зелёном )))
А это уже личное желание каждого, кто хочет купит, а кто хочет с зеленого магазина возьмет
Гуймо , перелогинься . Где то я уже слышал про 500 мульенов проданных ососинов
Не верю!)
Ты сейчас на стадии отрицания, принятие придет позже
Одно и тоже каждый день про эту милф принцессу, мы поняли )