По словам арт-директора, мир Ghost of Yotei ощущается больше, чем в Tsushima, благодаря хитрым уловкам

Ghost of Yōtei, несомненно, впечатляющая игра благодаря своему большому открытому миру и захватывающему сюжету. Однако, что касается первого, Sucker Punch Productions использовала интересные уловки, чтобы заставить игроков думать, что мир на самом деле больше, чем в Ghost of Tsushima, хотя на самом деле это не так. Как сообщает GamesRadar, арт-директор Джоанна Ван рассказала о дизайне мира во время панели GDC 2026, отметив, что студия больше сосредоточилась на том, насколько большим должен ощущаться игровой мир, а не на том, насколько он велик на самом деле.

Вместо того чтобы спрашивать, насколько он велик, мы начали думать о том, каким он должен ощущаться. Мы не создаём точную копию, мы строим вымышленную версию Эзо. Поэтому мы изучили форму острова, горы, береговую линию, океан и горизонт. Мы используем многие из них в качестве фона, чтобы подчеркнуть масштаб.

Sucker Punch Productions использовали хитрые приёмы, такие как узкие тропинки, соединяющие большие открытые поля, составляющие шесть регионов. Благодаря этому «контрасту между открытостью и замкнутостью» студия смогла сделать исследование игроками более значимым.

В итоге, реальное игровое пространство оказалось не больше, чем в Ghost of Tsushima, но ощущается оно больше.

Ещё в ноябре Коннелл говорил о желании расширить повествование через окружающую среду в Ghost of Yōtei с помощью системы, которая позволила бы игрокам получать флэшбеки из истории Ацу в любой точке мира. Однако от этой идеи в итоге отказались, поскольку это потребовало бы от студии фактически удвоить количество создаваемых графических материалов.

Ghost of Yōtei вышла эксклюзивно на PS5 в октябре 2025 года. Игра получила положительные отзывы как от критиков, так и от игроков.