По словам разработчиков, сеттинг Ghost of Yotei - идеальное место для рассказа истории Атсу

Продолжение хита Ghost of Tsushima под названием Ghost of Yotei переносит игроков более чем на 300 лет вперёд — в 1603 год, на северный остров Японии, известный в ту эпоху как Эдзо, ныне — Хоккайдо. История разворачивается вокруг новой героини по имени Атсу, одержимой жаждой мести к загадочной группе «Шестеро Ётэй», разрушившей её семью. По словам креативного директора Sucker Punch Нейта Фокса, выбор локации был не случаен — Хоккайдо идеально подошел для мрачной и личной истории.

«Эдзо в то время был краем цивилизации, почти неизведанным, населённым лишь отважными вадзинами, решившими строить жизнь в холодной, дикой пустыне», — отметил Фокс в блоге PlayStation. Эта земля сочетала в себе неописуемую природную красоту и смертельную опасность — а именно такое сочетание, по его словам, было нужно, чтобы создать правдоподобную и эмоционально насыщенную вымышленную историю о женщине-призраке, которую местные начинают считать онрё — духом, движимым местью.

Команда дважды отправлялась в Хоккайдо, чтобы лично вдохновиться и собрать визуальные и культурные референсы. Во время одной из поездок они посетили национальный парк Сиретоко, где заснеженные горы и живописные берега соседствуют с опасными хищниками, вроде медведей. Это ощущение постоянной угрозы среди красоты стало одним из ключевых эмоциональных ориентиров для игры. «Ты смотришь на сверкающие горы, но одновременно оглядываешься через плечо, опасаясь, что за кустами может скрываться что-то хищное», — вспоминает Фокс. Именно это напряжение разработчики стремились передать в игровом процессе и атмосфере Ghost of Yōtei.

Во время второго визита команда столкнулась с величественной горой Ётей, которую айны называют «Женской горой». Она стала важным символом для главной героини — воплощением утраченного дома и семьи. По словам Фокса, эмоциональная значимость ландшафта лишь укрепила уверенность в выборе локации.

Sucker Punch также активно консультировалась с экспертами по японской культуре и посещала значимые исторические и духовные места, чтобы отразить в игре как можно больше аутентичных элементов. Больше подробностей об Ghost of Yōtei обещают раскрыть в ближайшие недели.