По сообщениям, Ghost of Yotei станет лидером продаж среди игр PlayStation от внутренних студий в 2026 году

Согласно новому отчёту Alinea Analytics, Ghost of Yotei, вышедшая в прошлом году, в настоящее время является самой продаваемой игрой PlayStation Studios от внутренних студий в этом году. Согласно отчёту, последняя игра от Sucker Punch приближается к отметке в 5 миллионов проданных копий с момента запуска, и, по мере перехода ко второй половине 2026 года, по оценкам, 1,1 миллиона проданных копий в 2026 году будут составлять основную нагрузку для портфеля игр PlayStation от внутренних студий.

Это не удивительно, учитывая, что единственными другими играми от внутренних студий PlayStation в этом году являются Marathon и Saros, обе игры получили высокую оценку критиков, но ни одна из них не смогла добиться коммерческого успеха. Проблемы Marathon хорошо известны, и всего месяц назад Alinea Analytics заявила, что Saros может «с трудом выйти на безубыточность», несмотря на тысячи поклонников Returnal, пришедших в игру на старте.

Но если бы вы сказали кому-нибудь в январе 2026 года, что Yotei по-прежнему будет игрой, приносящей PlayStation больше дохода, чем любой другой из её недавних релизов, они бы, возможно, удивились. Нынешнее положение портфеля PlayStation ближе к наихудшему сценарию на первую половину года, и, скорее всего, это не то, чего хочет руководство.

Хотя Saros и Marathon не показывают таких же результатов, игрой из линейки игр от внутренних студий PlayStation с более стабильным средним показателем является Gran Turismo 7, игра, вышедшая через два года после PS5, в 2022 году. Это последняя часть франшизы, известной своей долгой историей успеха, но это не делает ее способность поддерживать эту репутацию менее впечатляющей.

По данным Alinea, она даже опережает MLB The Show 26 по количеству проданных копий в 2026 году. Помимо первой тройки, в пятёрку лидеров входят Marvel's Spider-Man 2 2023 года и Astro Bot, а Saros занимает шестое место.

В отчёте также утверждается, что, хотя Yotei продаёт меньше копий, чем ее предшественница, Ghost of Tsushima, она приносит больше дохода, поскольку дольше сохраняет более высокую цену.

Но даже несмотря на то, что Yotei продолжает приносить доход и хорошо продаваться, очевидный вывод для PlayStation заключается в том, что ей нужно больше от своих собственных игр. К счастью, Marvel's Wolverine выйдет в сентябре 2026 года, но с учётом того, насколько насыщенным уже является этот месяц и остальная часть года, у Wolverine нет чёткого пути к быстрой продаже миллионов копий.