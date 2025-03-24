Похоже, что самурайский экшен Ghost of Yotei все же выйдет в этом году

Появились новые подтверждения того, что Ghost of Yotei, продолжение экшен-хита от Sucker Punch, действительно выйдет в 2025 году. Недавно студия разместила вакансию специалиста по связям с общественностью и поддержке сообщества, что обычно происходит на финальном этапе подготовки к релизу. Это практически исключает возможность значительных задержек, но по какой-то причине Sucker Punch все еще не спешит объявлять точную дату выхода.
Официально известно, что игра выйдет на PlayStation 5 в 2025 году, однако аналитики не исключают возможного переноса на начало 2026-го. Если разработчики не назначат релиз на конец лета, осенний выпуск кажется маловероятным — слишком высокая конкуренция со стороны других крупных игр, включая потенциальный запуск GTA 6.
Несмотря на все вопросы с датой выхода, можно не сомневаться, что позднее Ghost of Yotei гарантированно доберется до ПК, как это произошло с предыдущими эксклюзивами Sony. Теперь остается ждать официального анонса, который, судя по всему, не за горами.
Ghost of YOBA // Александр Муравьедов
тусиму я прошел на 100%, эту обязательно запущу на релизе на ps5 !
Да
А если я вслух скажу, что могут на 2027-й перенести, мне начнут за это платить зарплату аналитика? Я все проанализировал и пришел к такому выводу. Объяснять не буду, т.к. жалкие смертные не достойны моих аналитических способностей. Просто верьте. И платите. Сука, какая же бессмысленная профессия в наше время... такая же как критики, журналюги, консультанты по поветске. Продажные уе..ща срущие против ветра здравого смысла.
Почему разрабы самурайских игр почти всегда выбирают такой промежуток времени, когда самурайская эпоха подходит к концу и ты буквально единственный самурай в стране? Разве нельзя выбрать к примеру эпоху правления клана Минамото 1192—1333 гг, как раз зарождение и рассвет самурайской темы. За основу сюжета можно взять войну Гэмпэй. Надеюсь в этот раз разработчики подойдут к делу серьëзнее и сделают наиболее интересный и продуманный сюжет, нежели в Цусиме.
Действия Ghost of Tsushima в 1274 году происходят вроде, как раз время Минамото. А вообще интересно посмотреть какой сюжет получится исходя из сеттинга, ориентированного на закат самурайской эпохи. Тот же РДР 2 брал за основу закат эпохи ковбоев, но от этого ни ковбойская тематика, ни сюжет - ничуть не пострадали. На релизе всё будет виднее, главное чтобы повесточный треш не вышел.
Если первая часть придерживалась какой-то историчности, то в сиквеле авторы не удержались - будет очередной главгерой баба с мечом. Тупейшая тупая тупость. Очередной пример проекта начатого в разгар бесовщины, но выходящего во время, когда это уже кринжатина полнейшая. Жаль, конечно - первая часть это лучший самурайский экшен за все время, а вот играя за бабу с катаной такого чувства уже не будет у меня, во всяком случае.
Посмотрим.
Я так понял что это ответвление от основной игры будет, 2-ю хотят делать за Дзина Сакая?
нет, они решили взяться за другого перса
Жаль до ПК не так скоро доберется, точно не раньше 2026 года.
да такая скукота, игра ни о чем
Тебе скукота, другим - отличная игра, не то что какой-нибудь Ассассин обоссаный.
не большой фанат японской тематики, но желтое кимано и остров с большой горой ну выглядит ну слишком стилево) не могу пройти мимо)
А их японцы не хейтят, как ассасина?
За что? Панчи гоняли в эти места узнавали историю мест, а французы из вики черпали инфу или даже хуже спрашивали у китайцев историю японии
Там еще смешной момент как они переделали реальную историю Ясуке. Где в оригинале японцы спрашивали "А чего вы человека не отмоете, он же грязный", то тут ему чуть ли не жопу лижут сразу.
Ну тут шиза даже не в этом, а что челы взяли «исторического» персонажа и сделали из него, блин, ассасина. То есть закопали сеттинг уже на входе)
Да. Дураки одним словом
И это удивительно. Блм дерьмо только в пиндосии да и у них она поутихла. Европа и особенно франция не любит негров. Этот ход был изначально провальным. Кому они подлизывали? Вообще не понятно.
Всякое лучше Assassin creed shadow
Assassin вроде нахваливают
Играл в AC Valhalla? Тоже самое, но типа Япония. Если тебе такое заходит, то может и тебе понравится.
Эта часть поинтереснее Вальгаллы. Но и в ней первые часов 50 интересно было, только потом уже надоедает. Цусима же уже часов за 20 надоедает, если 2я такая же будет то Ассасин явно лучше
Его все равно забудут к концу года. Призрак может выдыхать)
Я бы не был так уверен. учитывая новости об этой игре)
Куда еще 2й ассасин про Японию за год? А осенью ГТА может выйдет, там выпускать это самоубийство
Цусима ничего общего с ассасином не имеет.
Это буквально клон ассасина
Даже и близко нет.
Да тот же Ассасин , только меньше , короче и хуже , боевка только немного друга !
Боёвка кардинально отличается. Имеет 4 вида и существенно изменяет правила ведения боя в зависимости от стойки которую ты используешь. Сами стойки можно комбинировать между собой, с уникальным оружием призрака, с умениями Дзина, со стойкой призрака и даже с легендарными приёмами найденными в ходе ветки заданий(которые по легенде или вопросикам нельзя найти, ИГРА заставляет тебя исследовать мир) "Истории Цусимы". В отсосине вся боёвка строится на закликивании и увороте даже на максимальном уровне сложности. В Цусиме максимум что ты можешь получить играя таким образом - катану промеж рёбер.