ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.5 146 оценок

Похоже, что самурайский экшен Ghost of Yotei все же выйдет в этом году

Gutsz Gutsz

Появились новые подтверждения того, что Ghost of Yotei, продолжение экшен-хита от Sucker Punch, действительно выйдет в 2025 году. Недавно студия разместила вакансию специалиста по связям с общественностью и поддержке сообщества, что обычно происходит на финальном этапе подготовки к релизу. Это практически исключает возможность значительных задержек, но по какой-то причине Sucker Punch все еще не спешит объявлять точную дату выхода.

Официально известно, что игра выйдет на PlayStation 5 в 2025 году, однако аналитики не исключают возможного переноса на начало 2026-го. Если разработчики не назначат релиз на конец лета, осенний выпуск кажется маловероятным — слишком высокая конкуренция со стороны других крупных игр, включая потенциальный запуск GTA 6.

Несмотря на все вопросы с датой выхода, можно не сомневаться, что позднее Ghost of Yotei гарантированно доберется до ПК, как это произошло с предыдущими эксклюзивами Sony. Теперь остается ждать официального анонса, который, судя по всему, не за горами.

12
50
Комментарии: 50
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Ghost of YOBA // Александр Муравьедов

9
Господин Лидер Assassin

тусиму я прошел на 100%, эту обязательно запущу на релизе на ps5 !

2
FatalleZ
Появились новые подтверждения того, что Ghost of Yotei, продолжение экшен-хита от Sucker Punch, действительно выйдет в 2025 году
Официально известно, что игра выйдет на PlayStation 5 в 2025 году

Да

однако аналитики не исключают возможного переноса на начало 2026-го

А если я вслух скажу, что могут на 2027-й перенести, мне начнут за это платить зарплату аналитика? Я все проанализировал и пришел к такому выводу. Объяснять не буду, т.к. жалкие смертные не достойны моих аналитических способностей. Просто верьте. И платите. Сука, какая же бессмысленная профессия в наше время... такая же как критики, журналюги, консультанты по поветске. Продажные уе..ща срущие против ветра здравого смысла.

2
Jarvis666

Почему разрабы самурайских игр почти всегда выбирают такой промежуток времени, когда самурайская эпоха подходит к концу и ты буквально единственный самурай в стране? Разве нельзя выбрать к примеру эпоху правления клана Минамото 1192—1333 гг, как раз зарождение и рассвет самурайской темы. За основу сюжета можно взять войну Гэмпэй. Надеюсь в этот раз разработчики подойдут к делу серьëзнее и сделают наиболее интересный и продуманный сюжет, нежели в Цусиме.

0
Tiktotayou124

Действия Ghost of Tsushima в 1274 году происходят вроде, как раз время Минамото. А вообще интересно посмотреть какой сюжет получится исходя из сеттинга, ориентированного на закат самурайской эпохи. Тот же РДР 2 брал за основу закат эпохи ковбоев, но от этого ни ковбойская тематика, ни сюжет - ничуть не пострадали. На релизе всё будет виднее, главное чтобы повесточный треш не вышел.

6
sardo

Если первая часть придерживалась какой-то историчности, то в сиквеле авторы не удержались - будет очередной главгерой баба с мечом. Тупейшая тупая тупость. Очередной пример проекта начатого в разгар бесовщины, но выходящего во время, когда это уже кринжатина полнейшая. Жаль, конечно - первая часть это лучший самурайский экшен за все время, а вот играя за бабу с катаной такого чувства уже не будет у меня, во всяком случае.

0
sa1958

Посмотрим.

0
MrMaximusX

Я так понял что это ответвление от основной игры будет, 2-ю хотят делать за Дзина Сакая?

-1
feniks9kl

нет, они решили взяться за другого перса

0
ГАЗ-М20

Жаль до ПК не так скоро доберется, точно не раньше 2026 года.

-2
SULIK 712

да такая скукота, игра ни о чем

0
ГАЗ-М20 SULIK 712

Тебе скукота, другим - отличная игра, не то что какой-нибудь Ассассин обоссаный.

-1
Stalker608

не большой фанат японской тематики, но желтое кимано и остров с большой горой ну выглядит ну слишком стилево) не могу пройти мимо)

-2
Carissa7517

А их японцы не хейтят, как ассасина?

-3
-zotik-

За что? Панчи гоняли в эти места узнавали историю мест, а французы из вики черпали инфу или даже хуже спрашивали у китайцев историю японии

0
Skvizgar -zotik-

Там еще смешной момент как они переделали реальную историю Ясуке. Где в оригинале японцы спрашивали "А чего вы человека не отмоете, он же грязный", то тут ему чуть ли не жопу лижут сразу.

6
Stalker608 -zotik-

Ну тут шиза даже не в этом, а что челы взяли «исторического» персонажа и сделали из него, блин, ассасина. То есть закопали сеттинг уже на входе)

0
-zotik- Stalker608

Да. Дураки одним словом

1
-zotik- Skvizgar

И это удивительно. Блм дерьмо только в пиндосии да и у них она поутихла. Европа и особенно франция не любит негров. Этот ход был изначально провальным. Кому они подлизывали? Вообще не понятно.

0
DepressedPyrrhus

Всякое лучше Assassin creed shadow

-7
CRAZY rock GAME

Assassin вроде нахваливают

5
DepressedPyrrhus CRAZY rock GAME

Играл в AC Valhalla? Тоже самое, но типа Япония. Если тебе такое заходит, то может и тебе понравится.

-7
caliskan DepressedPyrrhus

Эта часть поинтереснее Вальгаллы. Но и в ней первые часов 50 интересно было, только потом уже надоедает. Цусима же уже часов за 20 надоедает, если 2я такая же будет то Ассасин явно лучше

-9
-zotik- CRAZY rock GAME

Его все равно забудут к концу года. Призрак может выдыхать)

0
shurasick876

Я бы не был так уверен. учитывая новости об этой игре)

1
caliskan

Куда еще 2й ассасин про Японию за год? А осенью ГТА может выйдет, там выпускать это самоубийство

-7
Tiktotayou124

Цусима ничего общего с ассасином не имеет.

3
caliskan Tiktotayou124

Это буквально клон ассасина

-4
Tiktotayou124 caliskan

Даже и близко нет.

4
nisanis Tiktotayou124

Да тот же Ассасин , только меньше , короче и хуже , боевка только немного друга !

-2
Tiktotayou124 nisanis

Боёвка кардинально отличается. Имеет 4 вида и существенно изменяет правила ведения боя в зависимости от стойки которую ты используешь. Сами стойки можно комбинировать между собой, с уникальным оружием призрака, с умениями Дзина, со стойкой призрака и даже с легендарными приёмами найденными в ходе ветки заданий(которые по легенде или вопросикам нельзя найти, ИГРА заставляет тебя исследовать мир) "Истории Цусимы". В отсосине вся боёвка строится на закликивании и увороте даже на максимальном уровне сложности. В Цусиме максимум что ты можешь получить играя таким образом - катану промеж рёбер.

0