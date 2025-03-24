Похоже, что самурайский экшен Ghost of Yotei все же выйдет в этом году

Появились новые подтверждения того, что Ghost of Yotei, продолжение экшен-хита от Sucker Punch, действительно выйдет в 2025 году. Недавно студия разместила вакансию специалиста по связям с общественностью и поддержке сообщества, что обычно происходит на финальном этапе подготовки к релизу. Это практически исключает возможность значительных задержек, но по какой-то причине Sucker Punch все еще не спешит объявлять точную дату выхода.

Официально известно, что игра выйдет на PlayStation 5 в 2025 году, однако аналитики не исключают возможного переноса на начало 2026-го. Если разработчики не назначат релиз на конец лета, осенний выпуск кажется маловероятным — слишком высокая конкуренция со стороны других крупных игр, включая потенциальный запуск GTA 6.

Несмотря на все вопросы с датой выхода, можно не сомневаться, что позднее Ghost of Yotei гарантированно доберется до ПК, как это произошло с предыдущими эксклюзивами Sony. Теперь остается ждать официального анонса, который, судя по всему, не за горами.