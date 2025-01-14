Похоже, что Sony запускает рекламную кампанию по продвижению Ghost of Yotei

Sony напомнила о грядущем продолжении Ghost of Tsushima в новом промоматериале, где продемонстрировала команду художников и разработчиков, работающих над ключевыми проектами компании. Особое внимание было уделено Ghost of Yotei — сиквелу популярной игры студии Sucker Punch, который должен стать одним из главных эксклюзивов PlayStation 5 в 2025 году.

В видео мелькнула Джоанна Ван — художница окружения, принимавшая участие в создании Ghost of Tsushima. Она работала над одной из локаций Ghost of Yotei, что подчеркивает важность игры как для Sony, так и для бренда PlayStation.

Всё это может намекать на то, что активное продвижение нового экшена может начаться уже в ближайшее время. Согласно слухам, больше подробностей об игре можно ожидать на показе State of Play, который может состояться уже 30 января. Однако официального подтверждения этих данных от Sony пока не последовало. Если верить инсайдам, во время показа также могут продемонстрировать кадры из Death Stranding 2 и сетевого шутера Marathon.

Ghost of Yotei станет эксклюзивом PlayStation 5, хотя не исключено, что позже игра выйдет на ПК, как это было с Ghost of Tsushima. Официально релиз проекта намечен на 2025 год, и пока компания не намерена "забывать" про игру, как было с некоторыми анонсами в прошлом.