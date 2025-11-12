ЧАТ ИГРЫ
Портал PushSquare провел масштабный опрос Ghost of Yotei против Ghost of Tsushima

На прошлой неделе редакция портала PushSquare запустила публичный опрос, предложив своим читателям решить сложный вопрос: является ли новая игра Ghost of Yotei лучшей по сравнению со своим знаменитым предшественником, Ghost of Tsushima. В опросе приняли участие почти 10000 пользователей, что сделало его одним из самых масштабных в истории сайта. Итоги голосования получились неоднозначными и крайне интересными.

В выборе лучше игры 32% читателей заявили, что Yotei им нравится больше, чем Tsushima. Однако 45% респондентов остались верны оригиналу. Ещё 23% опрошенных не смогли сделать однозначный выбор между двумя проектами.

В битве геймплея безраздельно властвует Ghost of Yotei. 82% пользователей признали, что игровой процесс сиквела стал намного лучше. При этом 23% из них считают, что он лучше во всем, и лишь 7% полагают, что это шаг назад по сравнению с первой частью.

Однако когда дело доходит до истории, мнения переворачиваются в пользу оригинала. 58% игроков считают, что приключение Дзина рассказывает более сильную историю. Всего 9% респондентов считают, что у Yotei сюжет гораздо лучше.

Финальный опрос поставил лицом к лицу двух главных героев - нового персонажа Ацу и легендарного Дзина. В этой дуэли самурай из Tsushima одержал безоговорочную победу. 71% читателей короновали Дзина как лучшего главного героя.

