Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 298 оценок

Появилось детальное сравнение визуальной составляющей Ghost of Yotei с Assassin's Creed: Shadows

AceTheKing AceTheKing

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября, но как и ожидалось, игре от Sucker Punch не избежать сравнений с Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft, которая вышла в марте текущего года.

Канал ElAnalistaDeBits представил детальный графический разбор двух проектов. Сравнение охватывает широкий спектр технических и визуальных компонентов: от моделей персонажей и динамического времени суток до физики воды, снега и одежды, а также проработки растительности, освещения и боевых анимаций.

Обе игры предлагают открытый мир в японском сеттинге, но используют разные подходы к его воплощению: Ghost of Yotei фокусируется на кинематографичности и отточенной механике сражений, а Assassin’s Creed Shadows делает акцент на масштабе открытого мира.

6
8
Комментарии:  8
ScandalousVaclav

Наое милашка, а эта обезьяна немытая, дальше можно не сравнивать.

9
Олег Шандер

Разглогинься фанат ассасинов

1
ScandalousVaclav Олег Шандер

Судя по глубокомысленным шутейкам, ты похоже думер, интеллект зашкаливает.

Barrie Butsers

Ты будто просто персонажей ассасина перечислил))

Neko-Aheron

Как же они яро хотят продать это феминистичное дермо

1
ZombieSlayer

Но практика показывает если у игры геймплей, история и атмосфера топовые все забудут, кто там ГГ. Примеров куча Horizon Zero Dawn сначала тоже хейтили из-за феминистки Алой, а в итоге игра стала культовой. Или Tomb Raider Лара вообще икона геймеров уже десятилетиями.Так что есть шанс, что Ghost of Yotei окажется бомбой особенно если разработчики сделали боёвку, сюжет и визуал не хуже, чем у Ghost of Tsushima. Тогда критики про феминизм улетучатся, и все будут обсуждать, какой там кайф.

1
Лидер Мур ZombieSlayer

а так и будет, там боевку прокачали по максимуму

2