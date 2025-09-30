Появилось детальное сравнение визуальной составляющей Ghost of Yotei с Assassin's Creed: Shadows

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября, но как и ожидалось, игре от Sucker Punch не избежать сравнений с Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft, которая вышла в марте текущего года.

Канал ElAnalistaDeBits представил детальный графический разбор двух проектов. Сравнение охватывает широкий спектр технических и визуальных компонентов: от моделей персонажей и динамического времени суток до физики воды, снега и одежды, а также проработки растительности, освещения и боевых анимаций.

Обе игры предлагают открытый мир в японском сеттинге, но используют разные подходы к его воплощению: Ghost of Yotei фокусируется на кинематографичности и отточенной механике сражений, а Assassin’s Creed Shadows делает акцент на масштабе открытого мира.