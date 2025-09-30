Появилось детальное сравнение визуальной составляющей Ghost of Yotei с Assassin's Creed: Shadows

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября, но как и ожидалось, игре от Sucker Punch не избежать сравнений с Assassin's Creed: Shadows от Ubisoft, которая вышла в марте текущего года.
Канал ElAnalistaDeBits представил детальный графический разбор двух проектов. Сравнение охватывает широкий спектр технических и визуальных компонентов: от моделей персонажей и динамического времени суток до физики воды, снега и одежды, а также проработки растительности, освещения и боевых анимаций.
Обе игры предлагают открытый мир в японском сеттинге, но используют разные подходы к его воплощению: Ghost of Yotei фокусируется на кинематографичности и отточенной механике сражений, а Assassin’s Creed Shadows делает акцент на масштабе открытого мира.
Наое милашка, а эта обезьяна немытая, дальше можно не сравнивать.
Разглогинься фанат ассасинов
Судя по глубокомысленным шутейкам, ты похоже думер, интеллект зашкаливает.
Ты будто просто персонажей ассасина перечислил))
Как же они яро хотят продать это феминистичное дермо
Но практика показывает если у игры геймплей, история и атмосфера топовые все забудут, кто там ГГ. Примеров куча Horizon Zero Dawn сначала тоже хейтили из-за феминистки Алой, а в итоге игра стала культовой. Или Tomb Raider Лара вообще икона геймеров уже десятилетиями.Так что есть шанс, что Ghost of Yotei окажется бомбой особенно если разработчики сделали боёвку, сюжет и визуал не хуже, чем у Ghost of Tsushima. Тогда критики про феминизм улетучатся, и все будут обсуждать, какой там кайф.
а так и будет, там боевку прокачали по максимуму