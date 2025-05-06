Предзаказы Ghost of Yotei в PS Store показали, что игроки готовы платить $80 за игру

А что, если геймеры уже сегодня готовы платить большие деньги за самые большие блокбастеры? Крупнейшие игропроизводители уже подняли (и еще поднимут) цены, но, похоже, это никак не отпугивает потребителей.
Так, в Великобритании и США (и в некоторых других странах) приключенческий экшен Ghost of Yōtei занимает первое место по количеству предварительных заказов на PlayStation Store, причем издание Deluxe Edition за 90 евро ( $79,99) продается лучше, чем стандартное издание за $70. В более дорогую версию входят некоторые дополнительные внутриигровые косметические предметы, как, например, комплект брони Змея.
Кроме того, в топ-5 входят такие игры, как F1 25 Emblematic Edition (€99,99) и DOOM: The Dark Ages Premium Edition (€109,99).
Предзаказы на новую игру от Sucker Punch открылись в конце прошлой недели, поэтому нет ничего особенного в столь раннем успехе, но то, что самое дорогое издание опережает свою более дешевую альтернативу, вызывает немало удивления. И теперь несложно догадаться, почему Sony, Microsoft и Nintendo не стесняются повышать цены на свои игры.
Ну да
на консоли можно пиратить разве или ты подождешь Х лет и спиратишь на пк, если выйдет, имеешь ввиду?
так зачем ждать? можно жить своей жизнью и заниматься другими делами, а там незаметно и эта и любая другая игра появится уже у тебя бесплатно
тем более конкретна эта игра сделанная фемками и бесполыми, всё равно не нужна
ну тока вон еврогейские скупают
Да чёт вот как-то живётся вот сколько есть лет без ваших "иксклюзивных иксклюзивов" так и живётся спокойно.
А сосоли покупать каждое новое "поколение" ради всё тех же "иксклюзивных иксклюзивов" себя не уважать.
Проще пару деталюх в своём ПК заменить и играть в онлайн игрища не платя подписку за доступ к мультиплеер и онлайн функциям, нежели быть рабом сосони или х(у)-ящика или той же нинтенды и постоянно покупать новое, потому что жизненный цикл текущий консоли выдохся. // Иван Марков
так у меня есть пк + консоль
не понял твоего горения насчет консоли
Да это имею виду
Гов**еды они такие. И тут дело не в том что игра плохая, просто игры стока не должны стоять
почему?как то же стоят футболки по 30-40к
просто не для нашего с тобой бюджета и все
Игры или иное другое развлечение стоят столько, сколько за него готовы платить.
Не говоря уже, что с нулевых цены на все вокруг сильно, а то и кратно подросли, как и ЗП на основных рынках сбыта.
А на игры этот ценник в 60$ оставался практически неизменным. Пришло время прощупать почву для новой основы ценообразования, и заложат ее как раз ожидаемые популярные проекты.
Ничего личного, просто бизнес. ГТА6 будут и по 100$ приобретать за обычное издание.
На развлечения всегда будет спрос, тем более за эту цену получается не 8-10 часов геймплея, а 50+. На счёт футболки за 40к, это сильно, я готов много за что платить, но футболка все равно за эту цену по качеству будет в лучшем случае как за 5к, а может и хуже, в тех же оутлетах все майки сплошной полиэстер вместо хлопка, нафиг эту химию носить за такой прайс. Со шмотками вообще сейчас везде фигня, только, если на заказ везти.
если футболка стоит 40к, так это тока потому что такие же клоуны их покупают
ткань там не лучше, та же самая
сделано на той же самой фабрике
в общем это просто скам для тех, кто не умеет распоряжаться своими деньгами
а ты тут втираешь чё то
глупенький или да? в 2009 игры стали стоить 60 баксов, в 2020 уже 70, теперь уже 80
а игры по прежнему точно такой же кал, как в 2015
а если учесть, что за 60/70/80 это ещё и не полная игра, а там надо ещё доплатить 30/40/50 баксов за длс
то и вовсе игры давно уже больше 100 баксов стоят
+ разрабы вечно пихают саундтреки, шмотки и прочее, чтобы ты "поблагодарил" их, купив и это помимо игры
но чё то они всё наглеют и наглеют
а качество не улучшается
Консольщики за все заплатят
Да-да, игроки в коробочку не такие, у них же есть "бесплатная подписка"😄 // Кейт Фостер
Только не игроки, а сонибои, так как на их консоли нет игорей. А раз нет игрой, то и денег тратить не на что. Соотвественно, 1 игра раз в 2 года не бьёт по бюджету.
мультиплатформа для тебя шутка?
Мультиплатформа не предполагает, что игра будет покупаться на консоли соней. А "эксклюзив" - предполагает)
почему?консоль для тех у кого денег нет на топовый пк
если игра мульти, то как будто на консоли будет 0 продаж
Нет, не 0, просто в отличие от мультпульти, эксклюзив купят просто потому, что это эксклюзив)
хз, я купил просто потому что нравится игры-кинцо
была бы она на пк - взял бы там
бесят это экзы в целом
ради них пришлось консоль брать, ибо ждать не хочу
экономия не особо была важна
Дак это даже дешево, я бы вообще по 300 бачей продавал, все таки подписка на нейронки дорогая.
сарказм?
Нет, и так купят. А кто не покупает игры тому что 20 что 60 что 300.
ну они в основном расплачиваются кредитками ,так что удивительного тут ничего нету =)
пруфы?
проверенно(много есть знакомых и родственников за рубежом) у них эту сумму можно через кредитку можно раскинуть до 12 месяцев(зависит от банка) . много знакомых так и поступает) так что бери кредитку и в перед)
так загугли чел, у них система такая. у них тока кредитные карты в основном
у них нет таких карт, как у нас
в сышыа и европе именно поэтому низя просто так бабки с карты на карту перевести, потому что система не такая
7-9k гейминг...Купить консоль за 70 тысячь, а потом покупать псевдоэксклюзивы Сони за 100 баксов. В итоге, выходит, что лучше купить ПК за 150 тысячь рублей и наслаждаться обновлëнными "эксклюзивами" Сони бесплатно))
79,99 фунтов? Привет всем тем, кто ждал 8к гейминг. Дождались. 🥳
КАК БЫ НЕ 8тыс - а 6500, а у нас 10000 тыс будет
На скрине PS Store цены в фунтах стерлингов указаны. Я еще округлил в меньшую сторону ради мемного 8к.
ПРОГРЕВ СОНИГЕЕВ.
удивительно что дум за 100 баксов уже платят
где то в этом мире я свернул не туда, для меня пока что слишком дорого
слишком мало получаю
Не в том причину ищешь. в пендостане и зпшки от 4к$ в среднем, для 100$ как для нас 15-20. И вот за эти деньги мы готовы покупать игры. Дело в разнице валют и экономик
ну я готов 100 баксов платить с моей зп, но игра должна быть экстра класса типа гта6 и тд
А ты знаешь какая сейчас жта 6 ?
неа, но верю в это
подожду геймплея, если понравится куплю
Вот так вот! плевались, плевались! А все равно свои денежки несут))
Надеюсь, что она на не будет, как предыдущая часть. Скучная и через-чур пафосная.