Предзаказы Ghost of Yotei в PS Store показали, что игроки готовы платить $80 за игру

А что, если геймеры уже сегодня готовы платить большие деньги за самые большие блокбастеры? Крупнейшие игропроизводители уже подняли (и еще поднимут) цены, но, похоже, это никак не отпугивает потребителей.

Так, в Великобритании и США (и в некоторых других странах) приключенческий экшен Ghost of Yōtei занимает первое место по количеству предварительных заказов на PlayStation Store, причем издание Deluxe Edition за 90 евро ( $79,99) продается лучше, чем стандартное издание за $70. В более дорогую версию входят некоторые дополнительные внутриигровые косметические предметы, как, например, комплект брони Змея.

Кроме того, в топ-5 входят такие игры, как F1 25 Emblematic Edition (€99,99) и DOOM: The Dark Ages Premium Edition (€109,99).

Предзаказы на новую игру от Sucker Punch открылись в конце прошлой недели, поэтому нет ничего особенного в столь раннем успехе, но то, что самое дорогое издание опережает свою более дешевую альтернативу, вызывает немало удивления. И теперь несложно догадаться, почему Sony, Microsoft и Nintendo не стесняются повышать цены на свои игры.