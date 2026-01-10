Прекрасная Япония на ранних концепт-артах Ghost of Yotei

Концепт-художник студии Sucker Punch Ханс Парк поделился новой порцией ранних концепт-артов из недавнего экшена Ghost of Yotei.
На концепт-артах представлены ранние версии локаций, которыми вдохновлялись разработчики Sucker Punch при создании игры. Можно заметить, что некоторые итоговые версии локаций в Ghost of Yotei довольно сильно отличаются от первоначальных.
Ghost of Yotei доступна на PS5.
Красивые арты
Нейросеть рисовала
какие к черту ранние концепты, там была вторая часть призрака, а не эта подделка