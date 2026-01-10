ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6 484 оценки

Прекрасная Япония на ранних концепт-артах Ghost of Yotei

AceTheKing AceTheKing

Концепт-художник студии Sucker Punch Ханс Парк поделился новой порцией ранних концепт-артов из недавнего экшена Ghost of Yotei.

На концепт-артах представлены ранние версии локаций, которыми вдохновлялись разработчики Sucker Punch при создании игры. Можно заметить, что некоторые итоговые версии локаций в Ghost of Yotei довольно сильно отличаются от первоначальных.

Ghost of Yotei доступна на PS5.

Комментарии:  4
ratte88
Прекрасная Япония
11
Агушка

Красивые арты

1
The Path to Yourself

Нейросеть рисовала

1
Властелин Сосцов

какие к черту ранние концепты, там была вторая часть призрака, а не эта подделка

1