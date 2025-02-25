Продюсер Ghost of Tsushima хочет развивать "творческий" и "технический" аспект экшена в Ghost of Yotei

Брайан Флеминг, продюсер Ghost of Tsushima, рассказал о своем видении развития Ghost of Yotei. В новом интервью, которое провел руководитель Team Asobi Николя Дусе, разработчик поделился своими мыслями о том, как опыт работы над предыдущими играми влияет на подход к новому проекту.

На вопрос о том, насколько приобретенные знания меняют процесс разработки Ghost of Yotei, Флеминг ответил, что воспринимает карьеру студии как лестницу, где каждая новая игра строится на фундаменте предыдущих. По его словам, команда стремится развивать игру во всех аспектах: творческом, техническом, нарративном и художественном.

Мы говорим о том, что вы хотите продолжать действительно продвигаться творчески, технически как рассказчики, как художники.

— заявил продюсер.

Такой подход полностью соответствует философии Sucker Punch Productions, которая стремится совершенствовать свои проекты, основываясь на предыдущем опыте. Ghost of Tsushima стала знаковым экшеном для PlayStation 4 и PlayStation 5, и, судя по всему, Ghost of Yotei продолжит эту традицию, предлагая игрокам еще более глубокий и проработанный игровой процесс.

Тем временем в сети появились первые признаки масштабного продвижения проекта. Недавно стало известно, что Sony, похоже, начала рекламную кампанию Ghost of Yotei. Подробнее об этом можно прочитать здесь:

На данный момент точная дата выхода Ghost of Yotei не объявлена. Однако релиз игры запланирован на 2025 год эксклюзивно для PlayStation 5. Версия для ПК выйдет позднее.