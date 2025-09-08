ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 257 оценок

Путешествие по краю Японии: Ghost of Yotei получила атмосферное видео о пейзажах Эзо

butcher69 butcher69

Sony Interactive Entertainment и студия Sucker Punch Productions представили новое 10-минутное видео Ghost of Yotei под названием «Путешествие по краю Японии». В ролике зрители могут насладиться завораживающими видами Эзо под расширенную версию композиции The North, написанную композитором Томой Отова.

Ghost of Yotei расскажет историю Атсу — одинокой наёмницы, одержимой жаждой мести. Шестнадцать лет назад её семья была жестоко убита бандой «Шестерка Йотей», а сама Атсу чудом выжила. Теперь её цель — выследить и уничтожить каждого из шестерых убийц. В ходе своего кровавого пути героиня примет облик Онрё, мстительного духа японского фольклора, и станет вселять ужас в сердца врагов.

Видео не только подчеркивает красоту пейзажей, но и передаёт атмосферу игры, где мистика переплетается с личной драмой. Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.

9
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Если бы не актрисО я бы купил и попробовал, а так играйте сами за мерзкого транса

6
zhigulevvskoe

Сколько раз на Дзина дрочил? А то он красавчик прям))

1
Пользователь ВКонтакте

// Азамат Шехов

1
WerGC

в чем отличие от первой части все тоже самое это какое то расширенное DLC

1
Haranis

Красивое

1