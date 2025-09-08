Путешествие по краю Японии: Ghost of Yotei получила атмосферное видео о пейзажах Эзо

Sony Interactive Entertainment и студия Sucker Punch Productions представили новое 10-минутное видео Ghost of Yotei под названием «Путешествие по краю Японии». В ролике зрители могут насладиться завораживающими видами Эзо под расширенную версию композиции The North, написанную композитором Томой Отова.

Ghost of Yotei расскажет историю Атсу — одинокой наёмницы, одержимой жаждой мести. Шестнадцать лет назад её семья была жестоко убита бандой «Шестерка Йотей», а сама Атсу чудом выжила. Теперь её цель — выследить и уничтожить каждого из шестерых убийц. В ходе своего кровавого пути героиня примет облик Онрё, мстительного духа японского фольклора, и станет вселять ужас в сердца врагов.

Видео не только подчеркивает красоту пейзажей, но и передаёт атмосферу игры, где мистика переплетается с личной драмой. Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября эксклюзивно на PlayStation 5.