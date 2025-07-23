Размер открытого мира, дополнительная активность и новые механики: стали известны новые детали Ghost of Yotei

Sucker Punch поделилась новыми подробностями Ghost of Yotei — продолжения хита Ghost of Tsushima, в рамках разговоря с журналистами для японского издания AUTOMATON. На этот раз разработчики делают ставку не на масштаб, а на плотность и разнообразие контента: карта новой игры будет сопоставима по размеру с Цусимой, но значительно насыщеннее по активности. Исследование мира, по словам авторов, стало куда менее рутинным — вместо повторяющихся задач игроков ждут неожиданные открытия и нестандартные мини-игры.

Одной из ключевых новых механик станет функция «Memory Flip»: она позволяет мгновенно переключаться между прошлым и настоящим в определённых локациях — как в геймплейном, так и визуальном плане. Ещё одна особенность — уникальная физика снега, заметно улучшающая атмосферу северного региона Хоккайдо, где и разворачивается действие. Также подтверждена тактильная поддержка всех ключевых элементов игры через функции DualSense.

Особое внимание уделено свободе игрока. Хотя сражения с «Шестёркой Йотэй» развиваются строго по сюжету, остальной контент остаётся необязательным и доступным для изучения в любом порядке. Среди новых деталей — возможность ускоряться при езде верхом через цветочные поля, система сбора ресурсов и акцент на нелинейное исследование мира. Для ориентирования в открытых пространствах игрокам помогут предметы вроде подзорной трубы, а флора и погодные условия будут менять поведение окружения.

Вот все озвученные детали от разработчиков:

Менее повторяющийся открытый мир, чем в Ghost of Tsushima

Открытый мир, ориентированный на исследование и позволяющий вам самим создавать свой собственный опыт

Карта примерно такого же размера, как в Ghost of Tsushima, но у Ghost of Yotei плотность больше.

Новая физика снега

Езда на лошади по цветочному полю увеличивает скорость бега.

Множество реализаций тактильной обратной связи PS5 DualSense

Прочная сюжетная линия

Вы не можете победить Шестёрку в любом порядке.

Много дополнительного контента

Акцент на свободу игрока

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5. При этом, учитывая практику Sony последних лет — такие как быстрые порты God of War Ragnarok и Marvel’s Spider-Man 2 — релиз на ПК может последовать довольно скоро.