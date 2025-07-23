Размер открытого мира, дополнительная активность и новые механики: стали известны новые детали Ghost of Yotei

Sucker Punch поделилась новыми подробностями Ghost of Yotei — продолжения хита Ghost of Tsushima, в рамках разговоря с журналистами для японского издания AUTOMATON. На этот раз разработчики делают ставку не на масштаб, а на плотность и разнообразие контента: карта новой игры будет сопоставима по размеру с Цусимой, но значительно насыщеннее по активности. Исследование мира, по словам авторов, стало куда менее рутинным — вместо повторяющихся задач игроков ждут неожиданные открытия и нестандартные мини-игры.
Одной из ключевых новых механик станет функция «Memory Flip»: она позволяет мгновенно переключаться между прошлым и настоящим в определённых локациях — как в геймплейном, так и визуальном плане. Ещё одна особенность — уникальная физика снега, заметно улучшающая атмосферу северного региона Хоккайдо, где и разворачивается действие. Также подтверждена тактильная поддержка всех ключевых элементов игры через функции DualSense.
Особое внимание уделено свободе игрока. Хотя сражения с «Шестёркой Йотэй» развиваются строго по сюжету, остальной контент остаётся необязательным и доступным для изучения в любом порядке. Среди новых деталей — возможность ускоряться при езде верхом через цветочные поля, система сбора ресурсов и акцент на нелинейное исследование мира. Для ориентирования в открытых пространствах игрокам помогут предметы вроде подзорной трубы, а флора и погодные условия будут менять поведение окружения.
Вот все озвученные детали от разработчиков:
- Менее повторяющийся открытый мир, чем в Ghost of Tsushima
- Открытый мир, ориентированный на исследование и позволяющий вам самим создавать свой собственный опыт
- Карта примерно такого же размера, как в Ghost of Tsushima, но у Ghost of Yotei плотность больше.
- Новая физика снега
- Езда на лошади по цветочному полю увеличивает скорость бега.
- Множество реализаций тактильной обратной связи PS5 DualSense
- Прочная сюжетная линия
- Вы не можете победить Шестёрку в любом порядке.
- Много дополнительного контента
- Акцент на свободу игрока
Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5. При этом, учитывая практику Sony последних лет — такие как быстрые порты God of War Ragnarok и Marvel’s Spider-Man 2 — релиз на ПК может последовать довольно скоро.
Игра года?
Физика снега... серьезно, теперь это является уникальностью в играх 2025 года?
Ещё одна особенность — уникальная физика снега, заметно улучшающая атмосферу северного региона Хоккайдо, где и разворачивается действие.
Очередной "безопасный" сиквел от сони-самураев.
Влажные мечты первертов)
Ну да размер имеет значение.
Акцент на нелинейное исследование мира -> вы не сможете победить шестерку в любом порядке. ладно