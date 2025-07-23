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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 236 оценок

Размер открытого мира, дополнительная активность и новые механики: стали известны новые детали Ghost of Yotei

Gutsz Gutsz

Sucker Punch поделилась новыми подробностями Ghost of Yotei — продолжения хита Ghost of Tsushima, в рамках разговоря с журналистами для японского издания AUTOMATON. На этот раз разработчики делают ставку не на масштаб, а на плотность и разнообразие контента: карта новой игры будет сопоставима по размеру с Цусимой, но значительно насыщеннее по активности. Исследование мира, по словам авторов, стало куда менее рутинным — вместо повторяющихся задач игроков ждут неожиданные открытия и нестандартные мини-игры.

Одной из ключевых новых механик станет функция «Memory Flip»: она позволяет мгновенно переключаться между прошлым и настоящим в определённых локациях — как в геймплейном, так и визуальном плане. Ещё одна особенность — уникальная физика снега, заметно улучшающая атмосферу северного региона Хоккайдо, где и разворачивается действие. Также подтверждена тактильная поддержка всех ключевых элементов игры через функции DualSense.

Особое внимание уделено свободе игрока. Хотя сражения с «Шестёркой Йотэй» развиваются строго по сюжету, остальной контент остаётся необязательным и доступным для изучения в любом порядке. Среди новых деталей — возможность ускоряться при езде верхом через цветочные поля, система сбора ресурсов и акцент на нелинейное исследование мира. Для ориентирования в открытых пространствах игрокам помогут предметы вроде подзорной трубы, а флора и погодные условия будут менять поведение окружения.

Вот все озвученные детали от разработчиков:

  • Менее повторяющийся открытый мир, чем в Ghost of Tsushima
  • Открытый мир, ориентированный на исследование и позволяющий вам самим создавать свой собственный опыт
  • Карта примерно такого же размера, как в Ghost of Tsushima, но у Ghost of Yotei плотность больше.
  • Новая физика снега
  • Езда на лошади по цветочному полю увеличивает скорость бега.
  • Множество реализаций тактильной обратной связи PS5 DualSense
  • Прочная сюжетная линия
  • Вы не можете победить Шестёрку в любом порядке.
  • Много дополнительного контента
  • Акцент на свободу игрока

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5. При этом, учитывая практику Sony последних лет — такие как быстрые порты God of War Ragnarok и Marvel’s Spider-Man 2 — релиз на ПК может последовать довольно скоро.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
llaann

Игра года?

Физика снега... серьезно, теперь это является уникальностью в играх 2025 года?

Ещё одна особенность — уникальная физика снега, заметно улучшающая атмосферу северного региона Хоккайдо, где и разворачивается действие.

5
nikvik jm

Очередной "безопасный" сиквел от сони-самураев.

5
ze1n_82
релиз на ПК может последовать довольно скоро

Влажные мечты первертов)

2
sa1958

Ну да размер имеет значение.

2
Stalker608

Акцент на нелинейное исследование мира -> вы не сможете победить шестерку в любом порядке. ладно

1