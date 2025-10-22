Разработчики Ghost of Yotei не хотели предлагать "выбор ради выбора" в ключевых сюжетных моментах

Завершив работу над Ghost of Yotei, Sucker Punch Productions раскрыла немало подробностей о сюжете этой игры с открытым миром. В интервью Game Informer ведущий сценарист Иэн Райан рассказал о концовке игры и о том, чем она отличается от Ghost of Tsushima. Как и следовало ожидать, в оставшейся части истории будут спойлеры, поэтому, если вы ещё не играли в Ghost of Yōtei, рекомендуется воздержаться от дальнейших комментариев.

Говоря о концовке Ghost of Yotei, Райан отметил, что Sucker Punch рассмотрела практически все возможные варианты, включая имитацию множественных концовок Ghost of Tsushima. Однако в конечном итоге студия решила остановиться на единой концовке истории Ацу, особенно в том, как она трактует некоторые выборы, которые приходится делать главной героине по ходу игры.

Я бы сказал, что мы учли всё, готовясь к этой концовке. Мы определённо искали, что работает и что мы хотели бы сохранить из Ghost of Tsushima. Но в конечном счёте, просто взглянув на классическую концовку, в которой мы хотели, чтобы развивалась история Ацу, я почувствовал, что это истинный финал и кульминация всего, учитывая то, через что она прошла на своём пути мести и исцеления.



Мы считали, что она должна дойти до конца этого пути, и видели версии истории, которые были немного счастливее. Они были менее радостными и всё более трагичными. Но для нас было важно по-настоящему рассказать и показать, как Ацу приходится жертвовать чем-то и терять что-то, не контролируя себя, как бы она ни пыталась.

Райан также признал, что единственная концовка без выбора может противоречить общей философии остальной части Ghost of Yotei, особенно в плане свободы действий игрока. Однако, создавая концовку, студия хотела убедиться, что некоторые ключевые темы истории затронуты, включая тот факт, что Ацу не может двигаться дальше вместе со своим братом.

В игре очень много свободы и свободы действий игрока, и мы действительно использовали это везде, где это было возможно. Но мы хотели в самом конце показать, что в конечном итоге выборы, сделанные на этом пути, привели к тому, что Ацу, как бы ей ни хотелось помочь брату, не смогла этого сделать. И, по сути, она вернулась туда, где была в самом начале, когда думала, что потеряла брата.



Мы хотели показать ей, где у неё был момент, чтобы обрести с ним связь и восстановить то, что, как она думала, потеряла и никогда не найдёт. А затем мы просто поставили Ацу в то положение, в котором она сейчас находится со своей племянницей, о существовании которой она до недавнего времени даже не подозревала. И ей нужно продолжать это и думать о мантре Дзюбэя «бороться за жизнь», о том, как она будет соответствовать стандартам своего брата и нести его дух с собой, даже когда его больше нет рядом.

Как бы ни хотелось студии предоставить игрокам больше возможностей выбора и даже увидеть, как другие персонажи, включая Дзюбэя, участвуют в истории Ghost of Yotei, Райан признал, что «в конечном итоге история не привела нас к этому». Кроме того, студия не хотела давать игрокам выбор «просто ради выбора в этот самый момент».