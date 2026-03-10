Разработчики Ghost of Yotei отказались от скалолазания в стиле The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Создатели Ghost of Yotei пытались добавить механику скалолазания, вдохновлённую The Legend of Zelda: Breath of the Wild, но решили отказаться от неё. Содиректора проекта Нейт Фокс и Джейсон Коннелл рассказали на GDC, что система плохо вписывалась в атмосферу странствующего ронина, которую они хотели создать.

Команда объяснила, что подход к разработке строился вокруг ключевых «игровых столпов»: если какая-то идея не соответствовала основному ощущению игры или не приносила удовольствия, её проще убрать. Скалолазание в стиле Breath of the Wild позволяло бы карабкаться по любой поверхности с полоской выносливости и риском падения — прототип даже работал на движке Ghost of Tsushima.

Однако мир Ghost of Yotei оказался полон стен и препятствий, на которые не предполагалось залезать. Свободное скалолазание быстро обесценило исследование, потому что игроки часто не находили за это награды, и система переставала быть увлекательной. В итоге команда вернулась к более «контролируемым» маршрутам, где за каждый подъём предусмотрена награда за исследование, сохраняя ощущение странствующего ронина.

Фокс подчеркнул, что подобные решения помогли команде сосредоточиться на главном: сделать игру, в которой каждый элемент действительно соответствует роли странствующего самурая, а не просто копирует чужие механики.