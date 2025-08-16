Разработчики Ghost of Yotei поделились новой информацией о врагах и оружии

Студия Sucker Punch, разработчик самурайского экшена Ghost of Yotei, на официальном сайте игры опубликовала дополнительную информацию, раскрыв немного больше подробностей о главных злодеях, арсенале и особенностях, которые помогут игрокам максимально использовать потенциал PlayStation 5.

История следует за Ацу, воительницей, жаждущей мести группе, известной как "Шестерка Йотей" (Ytei Six) — шестерке грозных врагов, каждый из которых владеет уникальным стилем боя. Среди них - Змей, Кицунэ, Они, Паук, Дракон и Лорд Сайто.

Во время боя можно сочетать как оружие ближнего, так и дальнего боя. Из оружия ближнего боя можно выбрать катану (сбалансированное и идеальное для дуэлей), парную катану (быстрое и эффективное против копьеносцев), одати (тяжелое и разрушительное против сильных противников), яри (копье дальнего боя для прерывания атак) и кусаригама (цепь и серп с большим радиусом действия, идеальное против щитов).

Из дальнобойного оружия в арсенале имеются короткие и длинные луки с особыми стрелами, танэгасима (огнестрельное оружие с высокой пробивной способностью), а также кунаи, дымовые шашки и метсубуси для ослепления противников. В общем, у вас будет достаточно возможностей для осуществления мести Ацу.

На PS5 Ghost of Yotei обещает высокий уровень погружения: 3D-аудио Tempest для создания атмосферы Японии XVII века, сверхбыстрый SSD для мгновенной загрузки, детализированная графика, изображающая заснеженные горы, цветущие поля и скалистые местности, адаптивные триггеры, передающие напряжение лука и особенности рельефа, а также тактильную обратную связь, усиливающую каждый удар.

Ghost of Yotei, сиквел Ghost of Tsushima, выйдет 2 октября эксклюзивно на PS5. На прохождение игры уйдет 25–30 часов, а с учетом дополнительных квестов — около 45 часов.