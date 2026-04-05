Разработчики Ghost of Yotei протестировали мини-игру с помощью монет из коллекционного издания

1 из лучших особенностей недавно добавленного бесплатного кооперативного режима Legends для игры Ghost of Yotei стала возможность сыграть с другом в игру по подкидыванию монет под названием Zeni Hajiki. Для создания правил соревновательного режима разработчикам из студии Sucker Punch пришлось тестировать механику вживую. Как оказалось, для прототипирования авторы использовали физические монеты, которые входили в состав коллекционного издания проекта.

Ведущий разработчик режима Legends Даррен Бриджес рассказал журналистам, что соревновательная версия Zeni Hajiki всегда интересовала команду. Положительная реакция фанатов после релиза основной игры убедила создателей добавить эту активность в лобби многопользовательского режима. В этой зоне игроки могут отдохнуть между совместными миссиями. Бриджес отметил, что студия всегда ищет самый быстрый способ проверить жизнеспособность любой идеи. Обычно для тестирования создается простой черновой контент внутри самой игры. Однако Zeni Hajiki стала редким случаем, когда разработчики смогли опробовать новые правила без написания даже 1 строчки кода. Команда просто играла вживую на настоящем столе. По словам Бриджеса, наличие готовых монет в коллекционном издании сделало этот процесс самым эффективным прототипированием в истории компании.

Многие пользователи задавались вопросом о возможности проведения полноценных дуэлей формата 1 на 1 в рамках лобби. По словам Бриджеса, боевая система Ghost of Yotei создавалась исключительно для сражений против искусственного интеллекта, поэтому совместное прохождение оставалось главным логичным вариантом для режима Legends. Разработчики решили добавить интерактивное лобби с побочными активностями, опираясь на опыт поддержки прошлой игры Ghost of Tsushima. Они заметили, что при совместном прохождении у пользователей всегда возникает свободное время. Команде хотелось предложить аудитории дополнительные занятия помимо стандартной настройки снаряжения.

Разработка многопользовательского компонента стартовала на очень ранних этапах создания Ghost of Yotei. Небольшая команда трудилась над Legends, пока сюжетная кампания находилась в активной стадии производства. По мере завершения своих задач сотрудники переходили к работе над кооперативным режимом. Бриджес подчеркнул, что дополнение изначально планировалось как бесплатное для всех владельцев игры без каких-либо микротранзакций. Кроме того, работа над мифологическим антуражем Legends позволила художникам и дизайнерам отдохнуть от сурового реализма одиночной кампании. Фантастический сеттинг дал авторам возможность создать более необычные локации и масштабные чудовищные версии 6 боссов Йотей, которые предлагают достойный вызов для группы игроков.