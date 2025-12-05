ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.9 465 оценок

Разработчики Ghost of Yotei рассказали о самых желанных функциях для игрового сообщества

Gruz_ Gruz_

Не так давно самурайский экшин Ghost of Yotei получил большое обновление и множество новых функций, но, к сожалению, всегда есть что-то, что не работает должным образом. Поэтому Sucker Punch выпустила новое обновление для своего PS5-эксклюзива.

Ghost of Yotei получила обновление 1.101 с улучшениями стабильности и исправлениями редких ошибок

Речь идет об обновлении 1.101, которое устраняет различные ошибки, появившиеся в предыдущем обновлении и связанные в основном с новым режимом «Новая игра плюс». Прежде всего, обновление 1.101 устраняет ряд сбоев (редких, по словам авторов), которые сильно раздражали фанатов игры.

Кроме того, разработчики также рассказали о некоторых функциях, запрошенных игроками, которые, по их словам, не гарантированно будут реализованы:

  • Курсор FOV (новая функция);
  • Кнопка для досрочного выхода из любой миссии/дуэли (новая функция);
  • Оружие не вынимается из ножен, а автоматически появляется в руке Ацу (исправление ошибки);
  • На деревянных табличках нет кнопки для их прочтения (исправление ошибки);
  • Настройка кнопок управления/смены оружия (новая функция);
  • Функция трансмогрификации (новая функция);
  • Возможность скрыть весь HUD для лучшего погружения (новая функция).

В то же время, в игре все еще есть определенные проблемы, требующие решения, в том числе:

  • Сбои, связанные с памятью;
  • Неправильный перевод японско-английских субтитров;
  • Минимальный HUD в экспертном режиме не работает как надо;
  • Enhanced combat cues не скрывает подсказки;
  • Miike Mode обрезает широкоформатные ролики, скрывая лица;
  • Training Reminders не работает.

Конечно, хочется, чтобы Sucker Punch наконец-то исправила некоторые из этих досадных ошибок, оставшихся в игре, но нельзя сказать наверняка, что разработчики захотят добавить некоторые из функций, которые просит сообщество.

Ziyter7

Как насчёт функции "отсутствие повесточки"?

9
Искусственный интеллeкт
рассказали о самых желанных функциях

тут нет главной функции - отключение всей повестки и возвращение ГГ мужика
зато, я надеюсь, с выходом на ПК такая функция появится. может даже тогда и поиграю

8
Геральт Батькович

нихрена не появится, появилась белая Ангрбода? а симпатичная Мери-Джейн? а Элой без опухшей рожи?

4
dirty bat Геральт Батькович

Элой из горизонта которая поправлена модом и во второй части тоже.

1
Who am I really Геральт Батькович

Появится., модами поправят

MrX11

Самая желанная сменить перса

8
sa1958

Посмотрим, что ещё можно там сделать.