Разработчики Ghost of Yotei рассказали о самых желанных функциях для игрового сообщества

Не так давно самурайский экшин Ghost of Yotei получил большое обновление и множество новых функций, но, к сожалению, всегда есть что-то, что не работает должным образом. Поэтому Sucker Punch выпустила новое обновление для своего PS5-эксклюзива.
Речь идет об обновлении 1.101, которое устраняет различные ошибки, появившиеся в предыдущем обновлении и связанные в основном с новым режимом «Новая игра плюс». Прежде всего, обновление 1.101 устраняет ряд сбоев (редких, по словам авторов), которые сильно раздражали фанатов игры.
Кроме того, разработчики также рассказали о некоторых функциях, запрошенных игроками, которые, по их словам, не гарантированно будут реализованы:
- Курсор FOV (новая функция);
- Кнопка для досрочного выхода из любой миссии/дуэли (новая функция);
- Оружие не вынимается из ножен, а автоматически появляется в руке Ацу (исправление ошибки);
- На деревянных табличках нет кнопки для их прочтения (исправление ошибки);
- Настройка кнопок управления/смены оружия (новая функция);
- Функция трансмогрификации (новая функция);
- Возможность скрыть весь HUD для лучшего погружения (новая функция).
В то же время, в игре все еще есть определенные проблемы, требующие решения, в том числе:
- Сбои, связанные с памятью;
- Неправильный перевод японско-английских субтитров;
- Минимальный HUD в экспертном режиме не работает как надо;
- Enhanced combat cues не скрывает подсказки;
- Miike Mode обрезает широкоформатные ролики, скрывая лица;
- Training Reminders не работает.
Конечно, хочется, чтобы Sucker Punch наконец-то исправила некоторые из этих досадных ошибок, оставшихся в игре, но нельзя сказать наверняка, что разработчики захотят добавить некоторые из функций, которые просит сообщество.
Как насчёт функции "отсутствие повесточки"?
тут нет главной функции - отключение всей повестки и возвращение ГГ мужика
зато, я надеюсь, с выходом на ПК такая функция появится. может даже тогда и поиграю
нихрена не появится, появилась белая Ангрбода? а симпатичная Мери-Джейн? а Элой без опухшей рожи?
Элой из горизонта которая поправлена модом и во второй части тоже.
Появится., модами поправят
Самая желанная сменить перса
Посмотрим, что ещё можно там сделать.