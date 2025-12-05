Разработчики Ghost of Yotei рассказали о самых желанных функциях для игрового сообщества

Не так давно самурайский экшин Ghost of Yotei получил большое обновление и множество новых функций, но, к сожалению, всегда есть что-то, что не работает должным образом. Поэтому Sucker Punch выпустила новое обновление для своего PS5-эксклюзива.

Речь идет об обновлении 1.101, которое устраняет различные ошибки, появившиеся в предыдущем обновлении и связанные в основном с новым режимом «Новая игра плюс». Прежде всего, обновление 1.101 устраняет ряд сбоев (редких, по словам авторов), которые сильно раздражали фанатов игры.

Кроме того, разработчики также рассказали о некоторых функциях, запрошенных игроками, которые, по их словам, не гарантированно будут реализованы:

Курсор FOV (новая функция);

Кнопка для досрочного выхода из любой миссии/дуэли (новая функция);

Оружие не вынимается из ножен, а автоматически появляется в руке Ацу (исправление ошибки);

На деревянных табличках нет кнопки для их прочтения (исправление ошибки);

Настройка кнопок управления/смены оружия (новая функция);

Функция трансмогрификации (новая функция);

Возможность скрыть весь HUD для лучшего погружения (новая функция).

В то же время, в игре все еще есть определенные проблемы, требующие решения, в том числе:

Сбои, связанные с памятью;

Неправильный перевод японско-английских субтитров;

Минимальный HUD в экспертном режиме не работает как надо;

Enhanced combat cues не скрывает подсказки;

Miike Mode обрезает широкоформатные ролики, скрывая лица;

Training Reminders не работает.

Конечно, хочется, чтобы Sucker Punch наконец-то исправила некоторые из этих досадных ошибок, оставшихся в игре, но нельзя сказать наверняка, что разработчики захотят добавить некоторые из функций, которые просит сообщество.