ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 456 оценок

Разработчики Ghost of Yotei вырезали большую часть игры, но уверены, что приняли правильное решение

Gruz_ Gruz_

Ghost of Yotei должен был включать гораздо больше контента, но в конце концов Sucker Punch решила значительно сократить одну из функций видеоигры и считает, что это было правильным решением.

Так, в игре есть особая функция, позволяющая нажать на сенсорную панель и переместиться в прошлое, во времена детства главной героини, где ее жизнь была счастливее. Делать это можно лишь в строго определенных местах, но вначале было задумано сделать эту функцию доступной в гораздо большем количестве мест, а то и везде.

Как рассказал креативный директор Ghost of Yotei Джейсон Коннелл, эта функция «очень его вдохновила», когда она была впервые представлена несколько лет назад. По его словам, очарование заключалось в том, что игроки могли в один момент оказаться в главной временной линии, где все мрачно и безрадостно, а она — одинокий волк, жаждущий мести, а в следующий момент — путешествовать во времени, почувствовать «тепло ее прошлого» и понять, за что она боролась.

Поработав несколько лет над этой идеей, разработчики поняли, что практически это означало бы создание вдвое большего количества графического контента, и решили ограничить путешествия во времени определенными областями игры. Сам Коннелл огорчен тем, что пришлось сократить масштаб проекта, но он твердо убежден, это был правильный выбор.

16
5
Комментарии:  5
Ваш комментарий
Egik81

А что же тогда как DLC продавать....

6
ZackSnyder

Игра и так раздута. Что они там вырезали? Хороший сюжет? Логику?

4
WerGC

конечно правильное выпустят под платным DLC

1
Gridon

Оправдывать лень мапперов творческим видением это уровень подвального инди а не флагмана японской корпорации. Ссылаться на удвоение ассетов смешно когда шутер с роботами десятилетней давности и кривой польский соулслайк рендерят 2 мира одновременно без нытья про ресурсы. Механику смены эпох в симуляторе хоккайдо банально не потянули и решили свести все к заскриптованным загонам ради экономии полигонов. Вместо честной реализации динамики игрокам скармливают кастрированный функционал и называют это гениальным геймдизайном. Очередной пример как техническую несостоятельность заворачивают в обертку эмоционального повествования чтобы скрыть страх перед оптимизацией движка под железо текущего поколения

1
sa1958

То есть она должна была быть в 2 раза длиннее? Ну ничего потом добавят вырезанное, но частями, что бы не скучали.