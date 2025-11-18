Разработчики Ghost of Yotei вырезали большую часть игры, но уверены, что приняли правильное решение

Ghost of Yotei должен был включать гораздо больше контента, но в конце концов Sucker Punch решила значительно сократить одну из функций видеоигры и считает, что это было правильным решением.

Так, в игре есть особая функция, позволяющая нажать на сенсорную панель и переместиться в прошлое, во времена детства главной героини, где ее жизнь была счастливее. Делать это можно лишь в строго определенных местах, но вначале было задумано сделать эту функцию доступной в гораздо большем количестве мест, а то и везде.

Как рассказал креативный директор Ghost of Yotei Джейсон Коннелл, эта функция «очень его вдохновила», когда она была впервые представлена несколько лет назад. По его словам, очарование заключалось в том, что игроки могли в один момент оказаться в главной временной линии, где все мрачно и безрадостно, а она — одинокий волк, жаждущий мести, а в следующий момент — путешествовать во времени, почувствовать «тепло ее прошлого» и понять, за что она боролась.

Поработав несколько лет над этой идеей, разработчики поняли, что практически это означало бы создание вдвое большего количества графического контента, и решили ограничить путешествия во времени определенными областями игры. Сам Коннелл огорчен тем, что пришлось сократить масштаб проекта, но он твердо убежден, это был правильный выбор.