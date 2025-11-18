Разработчики Ghost of Yotei вырезали большую часть игры, но уверены, что приняли правильное решение

Ghost of Yotei должен был включать гораздо больше контента, но в конце концов Sucker Punch решила значительно сократить одну из функций видеоигры и считает, что это было правильным решением.
Так, в игре есть особая функция, позволяющая нажать на сенсорную панель и переместиться в прошлое, во времена детства главной героини, где ее жизнь была счастливее. Делать это можно лишь в строго определенных местах, но вначале было задумано сделать эту функцию доступной в гораздо большем количестве мест, а то и везде.
Как рассказал креативный директор Ghost of Yotei Джейсон Коннелл, эта функция «очень его вдохновила», когда она была впервые представлена несколько лет назад. По его словам, очарование заключалось в том, что игроки могли в один момент оказаться в главной временной линии, где все мрачно и безрадостно, а она — одинокий волк, жаждущий мести, а в следующий момент — путешествовать во времени, почувствовать «тепло ее прошлого» и понять, за что она боролась.
Поработав несколько лет над этой идеей, разработчики поняли, что практически это означало бы создание вдвое большего количества графического контента, и решили ограничить путешествия во времени определенными областями игры. Сам Коннелл огорчен тем, что пришлось сократить масштаб проекта, но он твердо убежден, это был правильный выбор.
А что же тогда как DLC продавать....
Игра и так раздута. Что они там вырезали? Хороший сюжет? Логику?
конечно правильное выпустят под платным DLC
Оправдывать лень мапперов творческим видением это уровень подвального инди а не флагмана японской корпорации. Ссылаться на удвоение ассетов смешно когда шутер с роботами десятилетней давности и кривой польский соулслайк рендерят 2 мира одновременно без нытья про ресурсы. Механику смены эпох в симуляторе хоккайдо банально не потянули и решили свести все к заскриптованным загонам ради экономии полигонов. Вместо честной реализации динамики игрокам скармливают кастрированный функционал и называют это гениальным геймдизайном. Очередной пример как техническую несостоятельность заворачивают в обертку эмоционального повествования чтобы скрыть страх перед оптимизацией движка под железо текущего поколения
То есть она должна была быть в 2 раза длиннее? Ну ничего потом добавят вырезанное, но частями, что бы не скучали.