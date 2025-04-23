Релиз уже скоро? Ghost of Yotei начала получать возрастной рейтинг

На фоне полной тишины от официальных источников, в сети всплыла важная деталь, способная указать на скорый выход Ghost of Yotei — новой игры, которую связывают с создателями Ghost of Tsushima. По информации с сайта рейтингового агентства Тайваня (Taiwan Entertainment Software Rating Information), проект был зарегистрирован под возрастным ограничением «R» (для взрослых), что, как правило, указывает на активную подготовку к релизу.

Игра Ghost of Yotei, как указано в документе, разрабатывается для платформы PlayStation 5 и получила предупреждения о наличии сцен насилия, употребления алкоголя и табака, а также ненормативной лексики. Всё это говорит о том, что проект явно будет придерживаться мрачного и зрелого тона. Жанр заявлен как action, что соответствует ожиданиям игроков, учитывая стилистическое и, возможно, тематическое родство с предыдущим самурайским хитом от Sucker Punch.

Получение возрастного рейтинга обычно означает, что разработка проекта уже близка к завершению. Компании подают игру на сертификацию, когда большая часть контента уже готова, чтобы получить разрешение на продажу в конкретном регионе. Таким образом, даже несмотря на отсутствие официального релизного трейлера или даты выхода, сам факт регистрации в рейтинговой базе — важный сигнал: игра уверенно движется к финишной прямой.

Особый интерес вызывает новость, опубликованная ранее: как выяснилось, бывший руководитель PlayStation, Джим Райан, ещё до своего ухода из компании успел лично опробовать Ghost of Yotei. По его словам, экшен произвёл на него очень сильное впечатление.

На данный момент точная дата выхода Ghost of Yotei остаётся неизвестной. Однако, с учётом активности вокруг проекта, с большой долей вероятности можно ожидать полноценную презентацию и релизные подробности уже на летних игровых мероприятиях — возможно, в рамках шоукейсов от PlayStation.