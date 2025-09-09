Режиссёр Ghost of Yotei раскрыл новые подробности о карте, боёвке и сюжете

Релиз Ghost of Yotei приближается, он назначен на 2 октября. Sony продолжает регулярно публиковать новости об игре, включая недавний трейлер, демонстрирующий красивые и разнообразные локации игры.

Нейт Фокс, креативный директор Ghost of Yotei, присоединился к каналу Minnmax, чтобы ответить на несколько вопросов об игре.

Геймплей и структура

По размеру карта похожа на Ghost of Tsushima.

На карте будут закрытые части, которые будут открываться только по мере прохождения, но их меньше, чем в Ghost of Tsushima.

Основной сюжет длиннее, чем в Ghost of Tsushima.

Миссии не переигрываются.

Есть эндгейм, так что вы можете продолжить играть после титров.

Игровой персонаж только один.

Структура: История развивается по схеме «ромб» (больше свободы в середине, сужаясь к кульминации).

Сюжет более «расслабленный», чем в Ghost of Tsushima (месть, но в более созерцательном темпе).

Финальный бой в игре описывается как «кровавый».

Множество игровых флешбэков (более 5).

Не исключены DLC для одиночной игры.

Исследование и открытый мир

Меньше повторяющихся действий, чем в Ghost of Tsushima.

Возвращение лисьих нор.

Также можно рубить бамбук, но в меньших количествах.

Можно рисовать с помощью сенсорной панели PS5.

Включена мини-игра Zeni Hajiki.

Можно провести ночь в лагере в одиночестве.

Есть система укрепления связей с волчьей стаей.

В игре появляется северное сияние.

У лошади есть механика прыжков с ускорением.

Бой и прогресс

Типы оружия открываются при встрече с сэнсэями (требуется обучение).

Оружие может выпасть при повреждении; его нужно найти в бою.

Основных боссов больше шести.

«Ётэйская шестёрка» — центральные битвы с подробным вступлением.

Нельзя пощадить членов Ётэйской шестёрки (обязанного отомстить).

Есть бои с двумя боссами.

Волк — важный спутник, но им нельзя управлять.

Волка нельзя атаковать, и он не атакует игрока.

Волк всегда присутствует, но «телепортируется» из поля зрения игрока.

Предусмотрена система более глубокой связи с персонажами.

Дополнительный контент и миссии

Побочные задания представлены в виде иллюстрированных карточек с повествовательным контекстом.

Возвращается режим «Легенды» с сюжетом, схожим по масштабу с Ghost of Tsushima.

Предрелизной демоверсии не будет.

Система трофеев

Платина будет разумной (не слишком сложной).

Элементы стиля и вдохновения