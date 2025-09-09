Режиссёр Ghost of Yotei раскрыл новые подробности о карте, боёвке и сюжете

Релиз Ghost of Yotei приближается, он назначен на 2 октября. Sony продолжает регулярно публиковать новости об игре, включая недавний трейлер, демонстрирующий красивые и разнообразные локации игры.
Нейт Фокс, креативный директор Ghost of Yotei, присоединился к каналу Minnmax, чтобы ответить на несколько вопросов об игре.
Геймплей и структура
- По размеру карта похожа на Ghost of Tsushima.
- На карте будут закрытые части, которые будут открываться только по мере прохождения, но их меньше, чем в Ghost of Tsushima.
- Основной сюжет длиннее, чем в Ghost of Tsushima.
- Миссии не переигрываются.
- Есть эндгейм, так что вы можете продолжить играть после титров.
- Игровой персонаж только один.
- Структура: История развивается по схеме «ромб» (больше свободы в середине, сужаясь к кульминации).
- Сюжет более «расслабленный», чем в Ghost of Tsushima (месть, но в более созерцательном темпе).
- Финальный бой в игре описывается как «кровавый».
- Множество игровых флешбэков (более 5).
- Не исключены DLC для одиночной игры.
Исследование и открытый мир
- Меньше повторяющихся действий, чем в Ghost of Tsushima.
- Возвращение лисьих нор.
- Также можно рубить бамбук, но в меньших количествах.
- Можно рисовать с помощью сенсорной панели PS5.
- Включена мини-игра Zeni Hajiki.
- Можно провести ночь в лагере в одиночестве.
- Есть система укрепления связей с волчьей стаей.
- В игре появляется северное сияние.
- У лошади есть механика прыжков с ускорением.
Бой и прогресс
- Типы оружия открываются при встрече с сэнсэями (требуется обучение).
- Оружие может выпасть при повреждении; его нужно найти в бою.
- Основных боссов больше шести.
- «Ётэйская шестёрка» — центральные битвы с подробным вступлением.
- Нельзя пощадить членов Ётэйской шестёрки (обязанного отомстить).
- Есть бои с двумя боссами.
- Волк — важный спутник, но им нельзя управлять.
- Волка нельзя атаковать, и он не атакует игрока.
- Волк всегда присутствует, но «телепортируется» из поля зрения игрока.
- Предусмотрена система более глубокой связи с персонажами.
Дополнительный контент и миссии
- Побочные задания представлены в виде иллюстрированных карточек с повествовательным контекстом.
- Возвращается режим «Легенды» с сюжетом, схожим по масштабу с Ghost of Tsushima.
- Предрелизной демоверсии не будет.
Система трофеев
- Платина будет разумной (не слишком сложной).
Элементы стиля и вдохновения
- Режим Куросавы стал результатом прямого сотрудничества.
- Разработчики также сотрудничали с другими японскими режиссёрами.
- Вдохновение: Tenchu присутствует в дизайне.
- В игре присутствуют элементы вестерна (негостеприимная и опасная среда).
- В игре есть режим с лоу-фай ритмами во время исследования.
- Разработка принесла эмоциональные моменты (режиссёр плакал в кат-сцене).
- Музыка считалась ключевым фактором, способствовавшим повышению уровня опыта.
- Режим «Легенды» не считается отдельным, а представляет собой единое целое.
