Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 257 оценок

Режиссёр Ghost of Yotei раскрыл новые подробности о карте, боёвке и сюжете

monk70 monk70

Релиз Ghost of Yotei приближается, он назначен на 2 октября. Sony продолжает регулярно публиковать новости об игре, включая недавний трейлер, демонстрирующий красивые и разнообразные локации игры.

Нейт Фокс, креативный директор Ghost of Yotei, присоединился к каналу Minnmax, чтобы ответить на несколько вопросов об игре.

Геймплей и структура

  • По размеру карта похожа на Ghost of Tsushima.
  • На карте будут закрытые части, которые будут открываться только по мере прохождения, но их меньше, чем в Ghost of Tsushima.
  • Основной сюжет длиннее, чем в Ghost of Tsushima.
  • Миссии не переигрываются.
  • Есть эндгейм, так что вы можете продолжить играть после титров.
  • Игровой персонаж только один.
  • Структура: История развивается по схеме «ромб» (больше свободы в середине, сужаясь к кульминации).
  • Сюжет более «расслабленный», чем в Ghost of Tsushima (месть, но в более созерцательном темпе).
  • Финальный бой в игре описывается как «кровавый».
  • Множество игровых флешбэков (более 5).
  • Не исключены DLC для одиночной игры.

Исследование и открытый мир

  • Меньше повторяющихся действий, чем в Ghost of Tsushima.
  • Возвращение лисьих нор.
  • Также можно рубить бамбук, но в меньших количествах.
  • Можно рисовать с помощью сенсорной панели PS5.
  • Включена мини-игра Zeni Hajiki.
  • Можно провести ночь в лагере в одиночестве.
  • Есть система укрепления связей с волчьей стаей.
  • В игре появляется северное сияние.
  • У лошади есть механика прыжков с ускорением.

Бой и прогресс

  • Типы оружия открываются при встрече с сэнсэями (требуется обучение).
  • Оружие может выпасть при повреждении; его нужно найти в бою.
  • Основных боссов больше шести.
  • «Ётэйская шестёрка» — центральные битвы с подробным вступлением.
  • Нельзя пощадить членов Ётэйской шестёрки (обязанного отомстить).
  • Есть бои с двумя боссами.
  • Волк — важный спутник, но им нельзя управлять.
  • Волка нельзя атаковать, и он не атакует игрока.
  • Волк всегда присутствует, но «телепортируется» из поля зрения игрока.
  • Предусмотрена система более глубокой связи с персонажами.

Дополнительный контент и миссии

  • Побочные задания представлены в виде иллюстрированных карточек с повествовательным контекстом.
  • Возвращается режим «Легенды» с сюжетом, схожим по масштабу с Ghost of Tsushima.
  • Предрелизной демоверсии не будет.

Система трофеев

  • Платина будет разумной (не слишком сложной).

Элементы стиля и вдохновения

  • Режим Куросавы стал результатом прямого сотрудничества.
  • Разработчики также сотрудничали с другими японскими режиссёрами.
  • Вдохновение: Tenchu ​​присутствует в дизайне.
  • В игре присутствуют элементы вестерна (негостеприимная и опасная среда).
  • В игре есть режим с лоу-фай ритмами во время исследования.
  • Разработка принесла эмоциональные моменты (режиссёр плакал в кат-сцене).
  • Музыка считалась ключевым фактором, способствовавшим повышению уровня опыта.
  • Режим «Легенды» не считается отдельным, а представляет собой единое целое.
Serg_Sigil

"Миссии не переигрываются" - в каком смысле интересно? Нет сохранений вообще что-ли, чтобы начать заново пораньше lol? Наверное неверно выражена мысль.