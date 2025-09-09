Режиссёр подтвердил, что в Ghost of Yotei не будет прямых отсылок к Ghost of Tsushima

Вместо того, чтобы напрямую продолжать события Ghost of Yotei, Sucker Punch решила исследовать новый путь, представив нового главного героя, не связанного с предыдущей игрой.

По словам креативного директора Нейта Фокса, действие разворачивается спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Из-за такого огромного временного разрыва он подчёркивает, что «обе концовки Tsushima будут актуальны» для сиквела.

Однако фанаты, интересующиеся Дзином Сакаем, могут быть разочарованы. Фокс ясно дал понять, что новая главная героиня, Ацу, не имеет никакого отношения к предыдущему герою, поскольку у Дзина никогда не было детей. Более того, Ацу никогда о нём не слышала, и в игре не будет прямых отсылок к событиям Tsushima.

Действие Ghost of Yotei разворачивается в XVII веке, спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima. Игра рассказывает историю Ацу, одинокой наёмницы, терзаемой прошлым. Движимая жаждой мести, она отправляется на поиски тех, кто убил её семью много лет назад. Её путешествие в поисках шестерых разбойников, лишивших её семьи, приведёт её в неизведанные регионы Эдзо. По пути Ацу раскроет тайны, о которых она и не подозревала в начале приключения.

Ghost of Yotei выйдет 2 октября на PlayStation 5.