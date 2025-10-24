RTGI при 60 к/с, PSSR и почти мгновенные загрузки - разработчики Ghost of Yotei рассказали об улучшениях на PS5 Pro

Адриан Бентли из Sucker Punch рассказал об улучшениях Ghost of Yotei на PS5 Pro: глобальное освещение с трассировкой лучей на коротких дистанциях, рассчитанное на 60 кадров в секунду, конвейер динамического разрешения на базе PSSR для более высокой детализации и стабильности движения.

Sucker Punch используют новое аппаратное обеспечение PS5 Pro не для эффектных зеркальных снимков, а для освещения, которое формирует каждую сцену. Адриан Бентли (директор по программированию) сообщил в блоге PlayStation, что команда объединила более автоматизированную и высококачественную модель запечённого освещения с глобальным освещением с трассировкой лучей на коротких дистанциях (RTGI). Чтобы реализовать это в игровом процессе, они переработали потоковую передачу сеток, чтобы движок мог динамически распаковывать данные ускорения трассировки лучей. На PS5 Pro аппаратное обеспечение RTGI достаточно эффективно, чтобы включить RTGI при целевой частоте 60 кадров в секунду.

Используя более эффективное аппаратное обеспечение трассировки лучей PS5 Pro, игроки могут включить RTGI с целевой частотой 60 кадров в секунду на консолях Pro.

Что касается качества изображения, Ghost of Yōtei перестраивает кадр на основе общего конвейера динамического разрешения, чтобы использовать PSSR. По сравнению со старым апсемплером студии, PSSR требует меньше подсказок при создании и, благодаря таким настройкам, как консервативная растеризация для мелких частиц, более точно воссоздаёт мелкую листву и архитектурные детали, сохраняя при этом большую стабильность при быстром движении камеры.

Загрузка спроектирована, данные мира предварительно обрабатываются, поэтому для каждой локации или плитки ландшафта требуется лишь небольшое количество считываний с SSD с минимальными исправлениями. При загрузке движок загружает только необходимые MIP-текстуры и уровни детализации сетки для первого видимого кадра (обычно по одному чтению на элемент), а затем загружает остальные. Sucker Punch также тестирует этот путь доставки на протяжении всей разработки: все строят и тестируют игру с использованием реального загрузчика, чтобы обеспечить корректность потоков быстрого перемещения и загрузки.