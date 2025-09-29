ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 297 оценок

Самурайский экшен Ghost of Yotei украсил обложку свежего номера журнала Famitsu

Gruz_ Gruz_

Японский журнал Famitsu выпустил свой последний номер со специальной обложкой, посвященной эксклюзиву для PlayStation 5 - Ghost of Yotei, которая поступит в продажу в ближайшие дни. На ранее не публиковавшейся иллюстрации изображена главная героиня Ацу с окровавленным клинком в руках, готовая нанести свой сокрушительный удар.

На обороте издания изображен и сопровождающий героиню таинственный волк, готовый к атаке на банду «Шестёрка Йотей», главных антагонистов игры. Сцену дополняет величественная и красивая гора Йотей, усиливая мрачную атмосферу повествования.

Такой визуальный ряд привлек внимание фанатов, которые даже стали строить догадки о возможном появлении в будущем аниме-адаптации франшизы. Теплый прием подчеркивает важность рекламной кампании, особенно после огромного успеха Ghost of Tsushima среди японских игроков в 2020 году.

Кроме того, на этой неделе журнал должен опубликовать свой обзор игры. Следует отметить, что ее предшественница, Ghost of Tsushima, была одной из немногих игр, которая получила от журнала Famitsu максимальную оценку (40/40).

Ghost of Yotei станет доступна 2-го октября 2025 года.

20
16
Комментарии:  16
Neko-Aheron

И в каком месте она похожа на транса из игры ? Искажение фактов и ложная реклама

12
Константин335 Barrie Butsers

Нет, не слушай этих шизиков

7
MNM 777 Константин335
2
Искусственный интеллeкт
Ghost of Yotei украсил обложку

скорее запачкал 💩

8
MrX11

Руки на стол пацаки

7
Haliburton
8
Искусственный интеллeкт

в этом случае - руки на унитаз

4
MNM 777
Константин335

Надеюсь хотя бы через год на ПК выпустят

6
MNM 777

Ждем опять визги обманутых сонибоев )

1
Rimasted MNM 777

Хе, в этом случае, я их поддержу )

sa1958

Дак на обложке не похоже, притом совсем.

5
Глеб Мусаси

ого, а ниче что у них фемка может катанами разбрасываться на право на лево? одачи ложить на плечи и махом ладони по острию лезвия нанести смазку так еще и сразу же поджечь, ребят как вы это хаваете?

1
Dev0tee

Да все уже поняли что чемоданы от сони всем пришли. Только это не поможет в итоге. Кассу для этой помойки вокнутого недоразума сделают только тупорылые зумерки, все нормальные люди уже похоронили это убожество на моменте анонса😄