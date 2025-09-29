Самурайский экшен Ghost of Yotei украсил обложку свежего номера журнала Famitsu

Японский журнал Famitsu выпустил свой последний номер со специальной обложкой, посвященной эксклюзиву для PlayStation 5 - Ghost of Yotei, которая поступит в продажу в ближайшие дни. На ранее не публиковавшейся иллюстрации изображена главная героиня Ацу с окровавленным клинком в руках, готовая нанести свой сокрушительный удар.

На обороте издания изображен и сопровождающий героиню таинственный волк, готовый к атаке на банду «Шестёрка Йотей», главных антагонистов игры. Сцену дополняет величественная и красивая гора Йотей, усиливая мрачную атмосферу повествования.

Такой визуальный ряд привлек внимание фанатов, которые даже стали строить догадки о возможном появлении в будущем аниме-адаптации франшизы. Теплый прием подчеркивает важность рекламной кампании, особенно после огромного успеха Ghost of Tsushima среди японских игроков в 2020 году.

Кроме того, на этой неделе журнал должен опубликовать свой обзор игры. Следует отметить, что ее предшественница, Ghost of Tsushima, была одной из немногих игр, которая получила от журнала Famitsu максимальную оценку (40/40).

Ghost of Yotei станет доступна 2-го октября 2025 года.