Сеть кинотеатров Alamo Drafthouse выпустит ведро для попкорна в стиле Ghost of Yotei

Sucker Punch Productions и Alamo Drafthouse объявили о сотрудничестве — в его рамках выпустят ведёрко для попкора в дизайне Ghost of Yōtei
Первая партия товара была раскуплена достаточно быстро.
Его можно приобрести за 40 долларов в зарубежных кинотеатрах на отдельных сеансах, на которых демонстрируют самурайские фильмы, а также на сайте Alamo Drafthouse.
В рамках мероприятия покажут «Повесть о Затоичи», «13 убийц», «Госпожа Кровавый Снег», «Ран» и «Меч отмщения». Этими лентами вдохновлялись разработчики из Sucker Punch Productions во время создания Ghost of Yōtei.
Ghost of Yōtei выйдет 2 октября на PS5 — с большой вероятностью будет полная русскоязычная локализация, но точно можно будет узнать лишь в момент релиза.
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