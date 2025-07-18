Сеть кинотеатров Alamo Drafthouse выпустит ведро для попкорна в стиле Ghost of Yotei

Sucker Punch Productions и Alamo Drafthouse объявили о сотрудничестве — в его рамках выпустят ведёрко для попкора в дизайне Ghost of Yōtei

Первая партия товара была раскуплена достаточно быстро.

Его можно приобрести за 40 долларов в зарубежных кинотеатрах на отдельных сеансах, на которых демонстрируют самурайские фильмы, а также на сайте Alamo Drafthouse.

В рамках мероприятия покажут «Повесть о Затоичи», «13 убийц», «Госпожа Кровавый Снег», «Ран» и «Меч отмщения». Этими лентами вдохновлялись разработчики из Sucker Punch Productions во время создания Ghost of Yōtei.

Ghost of Yōtei выйдет 2 октября на PS5 — с большой вероятностью будет полная русскоязычная локализация, но точно можно будет узнать лишь в момент релиза.