Система охотников за головами в Ghost of Yotei обещает уникальные испытания

Sucker Punch раскрыла новые подробности о системе охотников за головами в Ghost of Yotei. Эта дополнительная механика позволит игрокам выслеживать опасных беглецов, разбросанных по всему игровому миру, предлагая ценные награды и побочные истории, которые дополняют основной сюжет.

Система охотников за головами будет работать через информационные доски, разбросанные по карте Эдзо (современный Хоккайдо), где игроки смогут найти подсказки о разыскиваемых преступниках. В игре реализована новая функция, позволяющая игрокам отмечать на карте определённые области для исследования, что делает этот процесс менее интенсивным по сравнению с предыдущей версией.

Каждая миссия охотника за головами не только проверит боевые навыки игрока, но и раскроет подробности о мире и мотивах преступников, добавляя новые грани повествованию. Интересно, что действия главной героини Ацу во время её путешествия привлекут нежелательное внимание, установив цену за голову и побудив других охотников преследовать её.

Основной сюжет Ghost of Yotei повествует об Ацу, которая стремится отомстить шестерым беглецам, ответственным за смерть её семьи. Это путешествие проведёт её по региону Эзо, где она заключит неожиданные союзы и откроет гораздо больше, чем изначально ожидала.

Sucker Punch подтвердила, что разработка игры полностью завершена, что гарантирует её запланированный релиз. Ghost of Yotei будет доступна на PlayStation 5 со 2 октября 2025 года.