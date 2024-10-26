Слух: Дзин Сакай должен был вернуться в Ghost of Tsushima 2, однако Sucker Punch переработала проект под новую героиню

Анонс Ghost of Yotei от Sucker Punch вызвал противоречивые отклики среди фанатов. По последним слухам, изначально сиквел Ghost of Tsushima планировался с возвращением Дзина Сакая, но позже студия переработала проект, создав новую историю с героиней Атсу.
YouTube-блогер Endymion утверждает, что Ghost of Yotei фактически был Ghost of Tsushima 2, где Дзин должен был сражаться с монгольской угрозой на горе Йотей. Но за последние два года сюжет был полностью изменён.
Вся история была фактически выпотрошена, как мне сказали, и переработана в историю об Атсу, как вы видели в новом трейлере.
Endymion также отметил, что Sucker Punch провела значительные изменения на поздних этапах разработки, наняв новых специалистов, что свидетельствует о смене концепции проекта. Sony, по слухам, рассматривает Ghost of Yotei как спин-офф и планирует оставить Дзина для основной сюжетной линии.
Известно также, что Sony обсуждает цену на Ghost of Yotei, и, по слухам, релиз игры может быть перенесён на 2026 год. Несмотря на неоднозначную реакцию, фанаты надеются на возвращение Дзина Сакая в будущих проектах серии.
Что еще ждать от сосони
Наверное, каких-то новостей по поводу того, а что ж там в первоначальном сюжете то было, не находишь?
Да-да, все было, успокойся и покупай ps5pro
Чего еще ждать от чувака, который держит на диске/в облаке тонну боевых картинок с интел/сони/ремеди и не упускает возможности поспамить ими. Бредик полный.
Вас сильных и независимых картиночки угнетают уже? Бедненькие
Я не фанат PS и "анти-повесточно" не возбуждаюсь при виде девушки на постере.
Заблокируйте этому клоуну ютуб...
Не понимаю зачем его история закончилась // Максим Кутузов
После сравним продажи. Было бы интересно посмотреть.
Скажите спасибо, что не кроссовер с хорайзеном продолжение делают
Кстати да)
Свит Бебе убедительно попросили переписать сюжет.
Ну что ж, готовьтесь к провалу, Сони.
Как с фаркраем тут не прокатит)) // Константин Игоревич
Endymion - не является инсайд блоггером, ни одна им предоставленная инфа ни разу не подтвердилась, ни одного пруфа, что у него есть хоть какой-то контакт хоть с какой-нибудь студией. Он кормит свою аудиторию дерьмом, а вы вкидываете его словесный понос в новости
Вот бы скорее Гост оф Хиросима. Или Нагасаки.
Не понимаю претензий. История Дзина хоть и интересная, но прошла кульминацию в финале с дядей, которая отлично завершает его формирование как Призрака. И соль сюжета была именно в этом "перерождении" потомственного самурая, слепо следующего кодексу и приказам в "защитника Японии", который готов на все ради собственного народа без оглядок на сословия и кодексы. Что подчеркивалось в ДЛЦ, где Дзин видит как относятся к его отцу жители острова и что на самом деле скрывалось под "честью самурая" и закрывает эту часть его истории. Дальше ему подобных потрясений не светит, возвращение на путь самурая и слепое подчинение сегуну перечеркнет все предыдущее, а уход в перегиб и превращение в палача для контраста опять же перечеркнет его характер.
Имхо действительно стоит начать историю нового героя - который так же будет расти, развиваться и преображаться в ходе игры, в истории которого будет ряд призраков прошлого и неожиданных поворотов. Потому что сделать столь же сильный сюжет, как и раньше, с такой же насыщенной развязкой с тем же героем - мало кому удается в геймдеве.
К сожалению по инерции от прошлой части, игра будет иметь финансовый успех, но меньший чем тсусима. Но всегда можно выпустить леваков в соцсети, тем самым подорвать продажи до выхода, надеюсь они именно так и сделают.
Ну конечно. Это же ведь заявил всемогуший БЛОГЕР вася из подзалупенска. Ну этому мы верим.
А вот блогер Endfuck заявил что инопланетяне прилетят в 2025 году. Ну как же ему не верить. Ведь он с ними лично поговорил.
Блин,я взглянул на его ютуб канал. Какая же это инфопомойка с тупыми заголовками. Но зачем проверять откуда информация, "И так сойдет".
Ну если это спин-офф и мы в итоге получим полноценную вторую часть с Дзином, то вообще норм.
Не ясно, будут ли продолжать сюжетку Сакая
Я не сколько не переживаю за эту игру потому что уверен она будет + - такой же классной как и Ghost of Tsushima.
Какая разница кто ГГ? Главное геймплей, нытики
Геймплей, конечно важен но и ГГ имеет значение Ведь это тот персонаж на которого ты будешь смотреть всю игру Если он тебе не по душе особенно когда чувствуется повесточка это может подпортить впечатление ГГ тоже часть геймплея
Мне лично приятнее смотреть на ГГ девушку, т.к у них игровые модельки зачастую красивее, приятнее, в любой игре стараюсь игра за девок, а по поводу повесточек, это уже кто как воспринимает, я не из тех, кто с пеной изо рта против этого, можно не обращать внимания