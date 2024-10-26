Слух: Дзин Сакай должен был вернуться в Ghost of Tsushima 2, однако Sucker Punch переработала проект под новую героиню

Анонс Ghost of Yotei от Sucker Punch вызвал противоречивые отклики среди фанатов. По последним слухам, изначально сиквел Ghost of Tsushima планировался с возвращением Дзина Сакая, но позже студия переработала проект, создав новую историю с героиней Атсу.

YouTube-блогер Endymion утверждает, что Ghost of Yotei фактически был Ghost of Tsushima 2, где Дзин должен был сражаться с монгольской угрозой на горе Йотей. Но за последние два года сюжет был полностью изменён.

Вся история была фактически выпотрошена, как мне сказали, и переработана в историю об Атсу, как вы видели в новом трейлере.

Endymion также отметил, что Sucker Punch провела значительные изменения на поздних этапах разработки, наняв новых специалистов, что свидетельствует о смене концепции проекта. Sony, по слухам, рассматривает Ghost of Yotei как спин-офф и планирует оставить Дзина для основной сюжетной линии.

Известно также, что Sony обсуждает цену на Ghost of Yotei, и, по слухам, релиз игры может быть перенесён на 2026 год. Несмотря на неоднозначную реакцию, фанаты надеются на возвращение Дзина Сакая в будущих проектах серии.