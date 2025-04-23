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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 156 оценок

Sony официально объявила дату начала предзаказов и состав различных изданий экшена Ghost of Yotei

butcher69 butcher69

Sony официально объявила дату начала предзаказов на долгожданный Ghost of Yotei — 2 мая 2025 года. Игроки смогут выбрать между стандартным, цифровым делюксовым и коллекционным изданиями. Независимо от выбора, всех, кто оформит предзаказ, ждут приятные бонусы: уникальная маска для Атсу в игре и набор из семи аватаров PSN, изображающих героиню и членов «Шестерки Ётэй».

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Стандартное издание Ghost of Yōtei обойдётся в $69,99 и будет доступно как в рознице, так и в PlayStation Store.

Digital Deluxe Edition ($79,99) предложит ещё больше внутриигрового контента: броню Змея, альтернативную расцветку стартовой брони, уникального коня и седло, амулет, золотой комплект мечей, раннюю разблокировку Карты путешественника и другое.

Настоящим украшением релиза станет коллекционное издание, включающее:

  • цифровую копию игры;
  • реплику маски «Призрака Атсу» (в духе коллекционного издания Ghost of Tsushima);
  • тканевый пояс с именами врагов Атсу;
  • цубу из катаны Атсу с двумя волками;
  • мешочек с монетами и правила настольной игры Zeni Hajiki, встроенной в сюжет игры;
  • бумажное дерево гинкго с волком у основания;
  • набор из четырёх коллекционных карточек с артами и предметами Атсу.

Это издание, по мнению разработчиков, «лучшее из когда-либо выпущенных», и поклонники Ghost of Tsushima наверняка оценят его по достоинству. Предзаказы на коллекционку можно будет оформить через direct.playstation.com и в некоторых розничных магазинах — цена будет объявлена позже.

Ждать осталось недолго — релиз Ghost of Yōtei состоится 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.

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17
Комментарии: 17
Ваш комментарий
Jarvis666

Давайте консольщики, не подведите, проведите бета-тест качественно и прилежно, дабы на ПК вышла уже улучшенная версия))

15
My life is a game

а поч бета тест?на консолях как правило игры вылизанные же
нет?

на пк даже через несколько лет игра может выйти с багами, что 1 ластуха, 2 вроде тоже , павук 2

5
Никита Дроздоvv My life is a game

Это шутка

Marius Ghoh My life is a game
Marius Ghoh My life is a game

Друг, лучше не надо. Теперь они вылизывают за повестку только.

My life is a game

а вот и ценник
ну в целом норм
все равно в укр пс сторе будет дешевле наверное

3
Maxell23

а зачем тебе укр пс сторе?

My life is a game Maxell23

а какой еще пс стор сейчас иметь будучи в рф?

Maxell23 My life is a game

казахстан или турция укр стор скоро закроется

My life is a game Maxell23

почему это?
казахстанского пс стор не существует
а в турции цены взлетели до небес(лира дно пробивает)

Maxell23 My life is a game

для sony укр пс неактуален так как люди платить немогут

Никита Дроздоvv

И помните не каких предзаказов!

2
sa1958

Посмотрим.

1
SERGEY-SP

Подождём на пк с лучшим графоном!И управлением!

1
KookyPentheus

Странно что Рокстар так и не открыла предзаказы, это же не спойлерит игру, просто обложка, цена и гарантия владения.

1
Egik81

70 и 80 баксов короче как обычно. Причём в последнем случае цифровая версия так сказать диска с игрой хрен. Впрочем, учитывая качество поделок игропрома в последние годы диск как раз скорее как украшение чем как инструмент игры спустя короткое время после начала игры.