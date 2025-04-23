Sony официально объявила дату начала предзаказов и состав различных изданий экшена Ghost of Yotei

Sony официально объявила дату начала предзаказов на долгожданный Ghost of Yotei — 2 мая 2025 года. Игроки смогут выбрать между стандартным, цифровым делюксовым и коллекционным изданиями. Независимо от выбора, всех, кто оформит предзаказ, ждут приятные бонусы: уникальная маска для Атсу в игре и набор из семи аватаров PSN, изображающих героиню и членов «Шестерки Ётэй».

Стандартное издание Ghost of Yōtei обойдётся в $69,99 и будет доступно как в рознице, так и в PlayStation Store.

Digital Deluxe Edition ($79,99) предложит ещё больше внутриигрового контента: броню Змея, альтернативную расцветку стартовой брони, уникального коня и седло, амулет, золотой комплект мечей, раннюю разблокировку Карты путешественника и другое.

Настоящим украшением релиза станет коллекционное издание, включающее:

цифровую копию игры;

реплику маски «Призрака Атсу» (в духе коллекционного издания Ghost of Tsushima);

тканевый пояс с именами врагов Атсу;

цубу из катаны Атсу с двумя волками;

мешочек с монетами и правила настольной игры Zeni Hajiki, встроенной в сюжет игры;

бумажное дерево гинкго с волком у основания;

набор из четырёх коллекционных карточек с артами и предметами Атсу.

Это издание, по мнению разработчиков, «лучшее из когда-либо выпущенных», и поклонники Ghost of Tsushima наверняка оценят его по достоинству. Предзаказы на коллекционку можно будет оформить через direct.playstation.com и в некоторых розничных магазинах — цена будет объявлена позже.

Ждать осталось недолго — релиз Ghost of Yōtei состоится 2 октября 2025 года эксклюзивно на PlayStation 5.