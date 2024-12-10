Sony представила новый трейлер, посвящённый крупнейшим играм предстоящего года для PlayStation 5

Компания Sony представила новый трейлер, демонстрирующий подборку самых крупных игр для PlayStation 5, выход которых запланирован на 2025 год. В видео показаны как долгожданные продолжения популярных серий, так и новые IP, которые могут стать настоящими хитами.

В трейлере представлены следующие игры:

Ghost of Yotei

Death Stranding 2: On the Beach

Monster Hunter Wilds - 28 февраля

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 21 февраля

Assassin's Creed Shadows - 14 февраля

Little Nightmares 3

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Mafia: The Old Country

Hell is Us

Forever Skies

Dynasty Warriors: Origins - 17 января

Civilization VII - 11 февраля

Baby Steps

The Midnight Walk

Where Winds Meet

Одним из заметных отсутствующих проектов в трейлере стала GTA 6, релиз которой, пока еще, запланирован на осень 2025 года.