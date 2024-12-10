Sony представила новый трейлер, посвящённый крупнейшим играм предстоящего года для PlayStation 5

Компания Sony представила новый трейлер, демонстрирующий подборку самых крупных игр для PlayStation 5, выход которых запланирован на 2025 год. В видео показаны как долгожданные продолжения популярных серий, так и новые IP, которые могут стать настоящими хитами.
В трейлере представлены следующие игры:
- Ghost of Yotei
- Death Stranding 2: On the Beach
- Monster Hunter Wilds - 28 февраля
- Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 21 февраля
- Assassin's Creed Shadows - 14 февраля
- Little Nightmares 3
- Borderlands 4
- DOOM: The Dark Ages
- Mafia: The Old Country
- Hell is Us
- Forever Skies
- Dynasty Warriors: Origins - 17 января
- Civilization VII - 11 февраля
- Baby Steps
- The Midnight Walk
- Where Winds Meet
Одним из заметных отсутствующих проектов в трейлере стала GTA 6, релиз которой, пока еще, запланирован на осень 2025 года.
Assassin's Creed Shadows ... серьзно ? -_- Юбики все еще надеюстся на продажи этого DEI мусора... Конечно...
Кайф
Ну как-то средненько.
парад ховна
Мафия?
Да все почти, может ещё Death Stranding 2 можно глянуть ну и Циву автоматом. Остальное скука гребаная и уныние.
Все же это поколение консоли не оправдало возложенные на нее ожидания, пройду дс2 и мб цусиму2, да продам ее пока цена относительно высокая. Гта6 лучше уж познавать на пк без всяких ограничений в фпс и настройках графики, ибо плойка точно выше 30 кадров откажется показывать.
Настолько мало годных игр, что им пришлось в ролик впихнуть даже трешовые игры для объема)))
Ну отлично-хороший год намечается...как минимум интересует
Ghost of Yotei
Death Stranding 2: On the Beach
Assassin's Creed Shadows
Borderlands 4
DOOM: The Dark Ages
Mafia: The Old Country
Жду гост оф етей, наконец то сделали нормального персонажа. И не надо играть в первую часть, что бы понять что к чему.
Асасины скорее всего скип из за черножопого, но мб и поиграю.
Мб борда 4, но сомнительно. Остальное 100% кал.
Вообще не жду там сплошная повестка, ещё и актриса такая себе за продвижения меньшинств.
В какой из 3х игр? Мне кажется они все измазаны в этом дерьме.
Во всех трёх, а актриса поехавшая в главной роли это в гост оф етей.
вы в игры играете или в актрис и повестки?...скре-пы головного мозга еще не давят?
Я такие игры не покупаю, как сказал бывший руководитель сони не нравиться не покупайте игру.