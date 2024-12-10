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Ghost of Yotei 2025 г.
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.4 117 оценок

Sony представила новый трейлер, посвящённый крупнейшим играм предстоящего года для PlayStation 5

butcher69
Новости

Компания Sony представила новый трейлер, демонстрирующий подборку самых крупных игр для PlayStation 5, выход которых запланирован на 2025 год. В видео показаны как долгожданные продолжения популярных серий, так и новые IP, которые могут стать настоящими хитами.

В трейлере представлены следующие игры:

  • Ghost of Yotei
  • Death Stranding 2: On the Beach
  • Monster Hunter Wilds - 28 февраля
  • Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii - 21 февраля
  • Assassin's Creed Shadows - 14 февраля
  • Little Nightmares 3
  • Borderlands 4
  • DOOM: The Dark Ages
  • Mafia: The Old Country
  • Hell is Us
  • Forever Skies
  • Dynasty Warriors: Origins - 17 января
  • Civilization VII - 11 февраля
  • Baby Steps
  • The Midnight Walk
  • Where Winds Meet

Одним из заметных отсутствующих проектов в трейлере стала GTA 6, релиз которой, пока еще, запланирован на осень 2025 года.

-7
16
Комментарии: 16
Ваш комментарий
Max Rolens

Assassin's Creed Shadows ... серьзно ? -_- Юбики все еще надеюстся на продажи этого DEI мусора... Конечно...

2
MakeshiftEcho

Кайф

1
DepressedPyrrhus

Ну как-то средненько.

0
dexxxx123

парад ховна

0
DmitriyKats

Мафия?

0
dexxxx123 DmitriyKats

Да все почти, может ещё Death Stranding 2 можно глянуть ну и Циву автоматом. Остальное скука гребаная и уныние.

0
Just-a-your-King

Все же это поколение консоли не оправдало возложенные на нее ожидания, пройду дс2 и мб цусиму2, да продам ее пока цена относительно высокая. Гта6 лучше уж познавать на пк без всяких ограничений в фпс и настройках графики, ибо плойка точно выше 30 кадров откажется показывать.

0
AlexSEcl

Настолько мало годных игр, что им пришлось в ролик впихнуть даже трешовые игры для объема)))

-1
kinoman and gamer

Ну отлично-хороший год намечается...как минимум интересует

Ghost of Yotei

Death Stranding 2: On the Beach

Assassin's Creed Shadows

Borderlands 4

DOOM: The Dark Ages

Mafia: The Old Country

-1
вупсич пупсич

Жду гост оф етей, наконец то сделали нормального персонажа. И не надо играть в первую часть, что бы понять что к чему.
Асасины скорее всего скип из за черножопого, но мб и поиграю.
Мб борда 4, но сомнительно. Остальное 100% кал.

-5
kotasha

Вообще не жду там сплошная повестка, ещё и актриса такая себе за продвижения меньшинств.

0
вупсич пупсич kotasha

В какой из 3х игр? Мне кажется они все измазаны в этом дерьме.

0
kotasha вупсич пупсич

Во всех трёх, а актриса поехавшая в главной роли это в гост оф етей.

0
kinoman and gamer kotasha

вы в игры играете или в актрис и повестки?...скре-пы головного мозга еще не давят?

-1
kotasha kinoman and gamer

Я такие игры не покупаю, как сказал бывший руководитель сони не нравиться не покупайте игру.

1