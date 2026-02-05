Sony: Продажи Ghost of Yotei опережают Ghost of Tsushima за аналогичный период

Финансовый директор Sony Лин Тао сообщила о том, что Ghost of Yotei демонстрирует более высокие показатели продаж, чем оригинальная Ghost of Tsushima, если сравнивать аналогичные периоды после релиза. Тем не менее, Тао не назвала конкретных цифр продаж.
В конце 2025 года Sony сообщала, что за первый месяц тираж Ghost of Yotei составил 3,3 миллиона копий. Для сравнения, продажи Ghost of Tsushima за первые 4 месяца с момента выхода достигли примерно 5 миллионов копий.
Это позволяет предположить, что Ghost of Yotei уже приблизилась к аналогичным показателям предшественника за более короткий срок.
Ага, ага, верим. Истово.
Конечно верим крепкая сингловая игра сони.
на ПК пора
Давайте уже на ПК выпускайте и продаж будет еще больше
Опять провели по губам всем хейтеркам, которые игру хоронили раза три и устраивали какие-то бойкоты.
Помню, эти же аналитики, когда Тсусиму выпилили в стим из продажи в 180 странах, предрекали ей схожий провал, а потом она стала чуть ли не самым успешным портом Сони среди синглов.
И наверняка сиквел повторит успех.
Всёпропальщикам же лучше больше не позориться, а то у них и "Intergalactic" уже априори слив.
Продолжайте сублимировать, например, наяривая на взлом очередной копеечной игры пятилетней давности, или пишите петиции Сони, со всем уважением, чтобы она вам сиквел про байкера-овноря выпустила.
отсосинлайк сони
Што то Што это, как говорится))
Помню в Тсусиме были оч унылые сайд квесты, в этой части исправили?
поэтому автора этого гвница уволили а продолжения не будет? ВЕРИМ