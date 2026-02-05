Sony: Продажи Ghost of Yotei опережают Ghost of Tsushima за аналогичный период

Финансовый директор Sony Лин Тао сообщила о том, что Ghost of Yotei демонстрирует более высокие показатели продаж, чем оригинальная Ghost of Tsushima, если сравнивать аналогичные периоды после релиза. Тем не менее, Тао не назвала конкретных цифр продаж.

В конце 2025 года Sony сообщала, что за первый месяц тираж Ghost of Yotei составил 3,3 миллиона копий. Для сравнения, продажи Ghost of Tsushima за первые 4 месяца с момента выхода достигли примерно 5 миллионов копий.

Это позволяет предположить, что Ghost of Yotei уже приблизилась к аналогичным показателям предшественника за более короткий срок.