ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
6 491 оценка

Sony: Продажи Ghost of Yotei опережают Ghost of Tsushima за аналогичный период

AceTheKing AceTheKing

Финансовый директор Sony Лин Тао сообщила о том, что Ghost of Yotei демонстрирует более высокие показатели продаж, чем оригинальная Ghost of Tsushima, если сравнивать аналогичные периоды после релиза. Тем не менее, Тао не назвала конкретных цифр продаж.

В конце 2025 года Sony сообщала, что за первый месяц тираж Ghost of Yotei составил 3,3 миллиона копий. Для сравнения, продажи Ghost of Tsushima за первые 4 месяца с момента выхода достигли примерно 5 миллионов копий.

Это позволяет предположить, что Ghost of Yotei уже приблизилась к аналогичным показателям предшественника за более короткий срок.

16
9
Комментарии:  9
Ваш комментарий
Кей Овальд

Ага, ага, верим. Истово.

10
Джек Хорнс

Конечно верим крепкая сингловая игра сони.

4
Rorschach93

на ПК пора

7
Константин335

Давайте уже на ПК выпускайте и продаж будет еще больше

4
maximus388

Опять провели по губам всем хейтеркам, которые игру хоронили раза три и устраивали какие-то бойкоты.
Помню, эти же аналитики, когда Тсусиму выпилили в стим из продажи в 180 странах, предрекали ей схожий провал, а потом она стала чуть ли не самым успешным портом Сони среди синглов.
И наверняка сиквел повторит успех.

Всёпропальщикам же лучше больше не позориться, а то у них и "Intergalactic" уже априори слив.
Продолжайте сублимировать, например, наяривая на взлом очередной копеечной игры пятилетней давности, или пишите петиции Сони, со всем уважением, чтобы она вам сиквел про байкера-овноря выпустила.

3
cнежинка

отсосинлайк сони

3
Death to Spies

Што то Што это, как говорится))

1
Kolin5451

Помню в Тсусиме были оч унылые сайд квесты, в этой части исправили?

1
rei_nyasha

поэтому автора этого гвница уволили а продолжения не будет? ВЕРИМ

1