Sony раскрыла свежие данные о продажах PS5 и игры Ghost of Yotei

Компания Sony опубликовала финансовый отчёт за квартал, завершившийся 30 сентября 2025 года, и объявила о впечатляющих результатах. Общие поставки PlayStation 5 достигли 84,2 миллиона консолей по всему миру, что укрепляет позиции Sony как лидера консольного рынка. За прошедший квартал компания отгрузила 3,9 миллиона устройств, превысив показатели прошлого года.

Помимо успехов аппаратного направления, Sony отметила сильные продажи игр. Главным хитом квартала стала Ghost of Yotei, разошедшаяся тиражом 3,3 миллиона копий всего за 32 дня с момента релиза. Это один из лучших стартов среди эксклюзивов PlayStation последних лет.

Аудитория PlayStation Network также продолжает расти и достигла 119 миллионов активных пользователей в месяц — на три миллиона больше, чем годом ранее. За квартал суммарно было продано 80,3 миллиона игр для PS4 и PS5, из которых 72% пришлось на цифровые версии.

Результаты подтверждают, что Sony удерживает уверенные позиции как в продажах консолей, так и в сегменте эксклюзивных игр, продолжая развивать экосистему PlayStation.