Sony рассказала о патче первого дня Ghost of Yotei

Ghost of Yotei, новейшая эксклюзивная игра для PlayStation 5, поставляется с патчем day-one, который вносит ряд важных улучшений в игровой процесс. Sony подтвердила IGN, что владельцы дисковой версии должны будут установить обновление, и рекомендовала всем использовать версию 1.006 игры.

Обновление day-one затрагивает различные технические аспекты и игровой процесс. Среди основных изменений — улучшение производительности, исправление проблем, связанных с трассировкой лучей, и устранение сбоев, приводивших к зависанию игры. В игровом процессе исправлен обширный список ошибок, а также внесены общие улучшения в работу камеры и настройки баланса.

Существенные изменения коснулись анимации, визуальных улучшений в сюжетных сценах и исправлений в пользовательском интерфейсе. Кроме того, патч добавляет новые элементы в фоторежим, вроде штампов и новых элементов, включая птиц, типичных для Хоккайдо. Как утверждает Sony, эти обновления необходимы для того, чтобы насладиться игрой в полной мере.

В целом, патч первого дня Ghost of Yotei - это обязательное к скачиванию обновление. Официальный релиз игры состоится 2 октября.