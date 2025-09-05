Sony уверена в качестве Ghost of Yotei: эмбарго на публикацию обзоров спадёт 25 сентября - за неделю до релиза игры

Игровой журналист Джефф Кили поделился датой снятия эмбарго на публикацию обзоров для Ghost of Yotei от студии Sucker Punch.
По его словам, эмбарго спадёт 25 сентября в 16:00 по московскому времени - ровно за неделю до релиза. Судя по всему, Sony и Sucker Punch уверены в проекте, который ушёл на золото ещё в конце августа.
Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.
и сразу 10 из 10 будут ставить за трасвестита в роли бабы
Как будто раньше женщин ГГ не было в играх, только раньше не хейтили из-за этого
а разве такую большую игру можно пройти за неделю?
обозревателям дуют копии игр раньше релиза и стоит отменить многие даже не играют игры, а тупо строчат обзоры по заказам
я думал ты напишешь что пройдя полчаса этой игры, ты как будто поиграл уже во всю игру