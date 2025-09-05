ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 254 оценки

Sony уверена в качестве Ghost of Yotei: эмбарго на публикацию обзоров спадёт 25 сентября - за неделю до релиза игры

AceTheKing AceTheKing

Игровой журналист Джефф Кили поделился датой снятия эмбарго на публикацию обзоров для Ghost of Yotei от студии Sucker Punch.

По его словам, эмбарго спадёт 25 сентября в 16:00 по московскому времени - ровно за неделю до релиза. Судя по всему, Sony и Sucker Punch уверены в проекте, который ушёл на золото ещё в конце августа.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.

Neko-Aheron

и сразу 10 из 10 будут ставить за трасвестита в роли бабы

7
Константин335

Как будто раньше женщин ГГ не было в играх, только раньше не хейтили из-за этого

Юрий Пенкин

а разве такую большую игру можно пройти за неделю?

1
Neko-Aheron

обозревателям дуют копии игр раньше релиза и стоит отменить многие даже не играют игры, а тупо строчат обзоры по заказам

2
Юрий Пенкин Neko-Aheron

я думал ты напишешь что пройдя полчаса этой игры, ты как будто поиграл уже во всю игру