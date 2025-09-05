Sony уверена в качестве Ghost of Yotei: эмбарго на публикацию обзоров спадёт 25 сентября - за неделю до релиза игры

Игровой журналист Джефф Кили поделился датой снятия эмбарго на публикацию обзоров для Ghost of Yotei от студии Sucker Punch.

По его словам, эмбарго спадёт 25 сентября в 16:00 по московскому времени - ровно за неделю до релиза. Судя по всему, Sony и Sucker Punch уверены в проекте, который ушёл на золото ещё в конце августа.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.