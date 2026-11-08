Sony возвращает плашки эксклюзивов для хитов PS5 - они появились у Ghost of Yotei и Until Dawn 2

В эпоху текущего поколения PS5 компания Sony активно экспериментировала с переносом своих ключевых тайтлов на ПК. Из-за этой стратегии рынок практически лишился понятия «абсолютный эксклюзив PlayStation» — почти все флагманские игры рано или поздно добирались до Steam. Однако, похоже, руководство игрового гиганта решило развернуть курс на 180 градусов.

По информации инсайдеров, за последний год с лишним в Sony созрело внутреннее решение вновь сфокусироваться на консольной экосистеме. Компания уже начала аккуратно напоминать геймерам о ценности своей платформы. На это обратил внимание известный игровой блогер Radec: на официальном сайте PlayStation.com страницы грядущих хитов Ghost of Yotei и Until Dawn 2 обзавелись официальными логотипами «PlayStation Exclusive».

Судя по всему, масштабный эксперимент с ПК-релизами признан неудачным — инсайдеры заявляют об откровенно слабых продажах портов в Steam, которые не оправдали ожиданий руководства. Теперь платформодержатель снова делает ставку на классическую модель продвижения консолей за счет мощной линейки эксклюзивов. При этом лазейка для ПК-игроков все же останется: Sony сохранит практику одновременного релиза мультиплеерных проектов и сервисных игр. Яркий тому пример — недавний релиз файтинга Marvel Tokon: Fighting Souls.

Полномасштабный камбэк бренда «PlayStation Exclusive» и агрессивный маркетинг запустят сразу, как только сформируется плотная сетка больших релизов. По всей видимости, первыми ласточками новой-старой стратегии станут ожидаемая в следующем году God of War Laufey и интригующая Intergalactic: The Heretic Prophet.