Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 309 оценок

Состоялся релиз экшена Ghost of Yotei от студии Sucker Punch - игра уже доступна на PS5

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз масштабного экшена от студии Sucker Punch и компании Sony - Ghost of Yotei. Игра доступна на PS5 с русской озвучкой.

Это вторая часть во франшизе Ghost: действие игры происходит в Японии спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima - в 1603 году в регионе вокруг вулканической горы Йотей. Игра предлагает погрузиться в эпическое приключение ронина Ацу, которая мстит за смерть родителей.

Игрокам предстоит исследовать большой открытый мир, выполнять сюжетные и побочные задания, а также освоить новую боевую систему с пятью видами оружия. Проект уже получил высокие оценки критиков - на Metacritic его средний рейтинг составил 87 баллов.

14
6
Комментарии:  6
ka27

Танцуем🕺

5
ilya178G

У сонибоев сегодня праздник. А вот пк-бояре будут грустить :(

4
Dj NordSound

Одна и таже игра что и цусима только там был мужик здесь баба вот и все чему там грустить

3
DanteAwake

Не все, у многих и пк и ps

Dj NordSound

Одна и таже игра что цусима только здесь баба главный герой что вроде как сони всегда с своими ценностями повестки на вышем уровне

4
Madiark

Фемичий транс мусор