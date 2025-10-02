Состоялся релиз экшена Ghost of Yotei от студии Sucker Punch - игра уже доступна на PS5

Сегодня состоялся релиз масштабного экшена от студии Sucker Punch и компании Sony - Ghost of Yotei. Игра доступна на PS5 с русской озвучкой.
Это вторая часть во франшизе Ghost: действие игры происходит в Японии спустя 300 лет после событий Ghost of Tsushima - в 1603 году в регионе вокруг вулканической горы Йотей. Игра предлагает погрузиться в эпическое приключение ронина Ацу, которая мстит за смерть родителей.
Игрокам предстоит исследовать большой открытый мир, выполнять сюжетные и побочные задания, а также освоить новую боевую систему с пятью видами оружия. Проект уже получил высокие оценки критиков - на Metacritic его средний рейтинг составил 87 баллов.
