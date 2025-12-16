ЧАТ ИГРЫ
Соучредитель Sucker Punch Брайан Флеминг покидает студию спустя 28 лет работы

monk70 monk70

Разработчик Ghost of Yotei, студия Sucker Punch, получила новое руководство: стало известно, что соучредитель Брайан Флеминг уходит с поста главы студии. С 1 января студию, которая также разработала франшизы Sly Cooper и Infamous, возглавят давние креативные и технические директора Джейсон Коннелл и Адриан Бентли.

Коннелл был сокреативным директором игр Ghost, а Бентли — техническим директором студии. Нейт Фокс продолжит работу в качестве сокреативного директора.

Sucker Punch начала сотрудничество с PlayStation в 2000 году над серией Sly Cooper после неутешительных результатов дебютной игры для N64, Rocket: Robot on Wheels. Компания продолжила разработку целого ряда популярных игр, включая франшизу Infamous, прежде чем выпустить свой самый большой на сегодняшний день хит — Ghost of Tsushima 2020 года, который разошёлся тиражом более 13 миллионов копий. Её продолжение, Ghost of Yotei, вышло в октябре и разошлось тиражом в 3,3 миллиона копий менее чем за месяц.

В своем блоге PlayStation написала:

Видение и лидерские качества Брайана сформировали культуру творчества и сотрудничества в студии и заложили фундамент, на котором Джейсон, Адриан и вся команда будут строить будущее.
U1traMagnum

Сваливает пока не засосала воронка туалетная ну либо ему надоело и он решил взять отпуск.