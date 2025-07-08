Специальный выпуск State of Play, посвящённый Ghost of Yotei, пройдёт 11 июля

Премьера Ghost of Yōtei, эксклюзива для PS5, запланирована на 2 октября, а 11 июля в 00:00 МСК выйдет подробная демонстрация игрового процесса в рамках специального издания State of Play.
Трансляция продлится около 20 минут и будет вестись креативными директорами игры Джейсоном Коннеллом и Нейтом Фоксом. Зрители не только увидят новые локации и боевую систему, но и узнают больше о главной героине — Ацу — и ее пути мести. В презентации также покажут новое оружие, игровые режимы и возможности кастомизации.
Подробный геймплей Ghost of Yōtei будет доступен для просмотра на каналах PlayStation в Twitch и YouTube.
Цусима была скучным и душным калом в духе игр юбисофт, если и тут будет так же ну это конец
как и почти все игры от сони
Если геймплей будет такой же, как и у Цусимы - то уже будет хорошо.
да будет такой же или лучше
я поэтому и предзаказал, так как основа геймплея уже ясна
т.е. скучный унылый и повестованный ? )
Скорее всего такой же будет и вероятнее себе без самурайских комбух
Призрак Цусимы очень даже был не плох, особенно было интересно проходить его на максимальном уровне сложности, комбинации классные,надеюсь продолжение не подкачает
Боевка очень хорошечная, так как позаимствована от бэтмена
В каком месте? Я прошёл всех бэтменов и цусиму на платину, но никакого сходства там нет и близко. Единственная игра, которая похожа на ватмана это спули Мэн от инсомниак.
Боёвка полная х*ня
Самый ожидаемый релиз, как Цусимский Призрак в свое время! Ждемс.
Надеюсь в сюжете будут айны, время и локация прямо таки кричит об этом, была бы хорошая историческая возможность подчеркнуть этих людей и их культуру, а то только МЕСТЬ как-то уныло.
«Мафия», по ходу, и правда не оправдывает визуальную составляющую. Особенно я удивился, когда граната полетела в машину, а машина даже не повредилась. // Oleg Smirnov
графодрочерам нужно запретить играть в игры