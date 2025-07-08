Специальный выпуск State of Play, посвящённый Ghost of Yotei, пройдёт 11 июля

Премьера Ghost of Yōtei, эксклюзива для PS5, запланирована на 2 октября, а 11 июля в 00:00 МСК выйдет подробная демонстрация игрового процесса в рамках специального издания State of Play.

Трансляция продлится около 20 минут и будет вестись креативными директорами игры Джейсоном Коннеллом и Нейтом Фоксом. Зрители не только увидят новые локации и боевую систему, но и узнают больше о главной героине — Ацу — и ее пути мести. В презентации также покажут новое оружие, игровые режимы и возможности кастомизации.

Подробный геймплей Ghost of Yōtei будет доступен для просмотра на каналах PlayStation в Twitch и YouTube.