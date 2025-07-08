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Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.8 219 оценок

Специальный выпуск State of Play, посвящённый Ghost of Yotei, пройдёт 11 июля

monk70 monk70

Премьера Ghost of Yōtei, эксклюзива для PS5, запланирована на 2 октября, а 11 июля в 00:00 МСК выйдет подробная демонстрация игрового процесса в рамках специального издания State of Play.

Трансляция продлится около 20 минут и будет вестись креативными директорами игры Джейсоном Коннеллом и Нейтом Фоксом. Зрители не только увидят новые локации и боевую систему, но и узнают больше о главной героине — Ацу — и ее пути мести. В презентации также покажут новое оружие, игровые режимы и возможности кастомизации.

Подробный геймплей Ghost of Yōtei будет доступен для просмотра на каналах PlayStation в Twitch и YouTube.

17
26
Комментарии: 26
Ваш комментарий
agula98

Цусима была скучным и душным калом в духе игр юбисофт, если и тут будет так же ну это конец

10
TX ZX

как и почти все игры от сони

2
mrPsyna

Если геймплей будет такой же, как и у Цусимы - то уже будет хорошо.

3
My life is a game

да будет такой же или лучше
я поэтому и предзаказал, так как основа геймплея уже ясна

3
DezkQ

т.е. скучный унылый и повестованный ? )

5
-zotik-

Скорее всего такой же будет и вероятнее себе без самурайских комбух

1
Bakster_Bad

Призрак Цусимы очень даже был не плох, особенно было интересно проходить его на максимальном уровне сложности, комбинации классные,надеюсь продолжение не подкачает

2
K0t Felix

Боевка очень хорошечная, так как позаимствована от бэтмена

Ziyter7 K0t Felix

В каком месте? Я прошёл всех бэтменов и цусиму на платину, но никакого сходства там нет и близко. Единственная игра, которая похожа на ватмана это спули Мэн от инсомниак.

DezkQ K0t Felix

Боёвка полная х*ня

Oshiro Mugen

Самый ожидаемый релиз, как Цусимский Призрак в свое время! Ждемс.
Надеюсь в сюжете будут айны, время и локация прямо таки кричит об этом, была бы хорошая историческая возможность подчеркнуть этих людей и их культуру, а то только МЕСТЬ как-то уныло.

2
Пользователь ВКонтакте

«Мафия», по ходу, и правда не оправдывает визуальную составляющую. Особенно я удивился, когда граната полетела в машину, а машина даже не повредилась. // Oleg Smirnov

1
PeakyUrias

графодрочерам нужно запретить играть в игры

1