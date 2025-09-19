Список трофеев Ghost of Yotei обещает насыщенное приключение

Тем, кто собирается купить Ghost of Yotei, чтобы провести за игрой много часов и получить платиновый трофей, вряд ли придётся жаловаться на скуку. В сети появился список трофеев, обещающий долгое приключение.

Хотя нам ещё предстоит дождаться первых обзоров и обзоров в СМИ, в сети уже появился ряд информации, раскрывающей, чего ожидать. Эти подробности должны быть очень интересны игрокам, желающим получить платиновый трофей.

Insider Gaming опубликовал список заданий, которые позволят вам получить платиновый трофей. Естественно, эти задания относятся ко всей игре, поэтому некоторые из них раскрывают важную информацию, связанную с основным сюжетом. Мтоит отметить, что всего можно получить 54 трофея (45 бронзовых, 6 серебряных, 2 золотых и 1 платиновый).

Разработчики приложили все усилия, чтобы игроки смогли насладиться всем, что они подготовили, поэтому, по оценкам Insider Gaming, прохождение Ghost of Yotei займёт от 50 до 100 часов. Это интересное наблюдение, поскольку разработчики утверждают, что Ghost of Yotei будет похожа по объёму на предыдущую игру, а значит, контента должно хватить на 25-60 часов.