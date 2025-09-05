ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 254 оценки

Стали известны дата предзагрузки и размер скачиваемых файлов Ghost of Yotei

monk70 monk70

Объявлены дата предварительной загрузки и объём загружаемого файла предстоящей приключенческой игры Ghost of Yotei от Sony Interactive Entertainment и Sucker Punch Productions.

PlayStationSize в Twitter/X опубликовал дату предварительной загрузки и объём загружаемого файла эксклюзива для PS5 Ghost of Yotei, основываясь на недавних записях в базе данных серверов PlayStation. Предстоящая приключенческая игра займёт значительный объём памяти – 85,119 ГБ (версия 01.002.000). Предварительная загрузка стартует 25 сентября.

Предварительная загрузка Ghost Of Yotei будет включать последнее предустановленное обновление для всех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры, хотя обновление может быть выпущено ближе к релизу 2 октября 2025 года. Размер файла Ghost Of Yotei (85,119 ГБ) заметно больше, чем у предыдущей игры Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima (59,185 ГБ).

Комментарии: 11
William Dwight

То ли дело MGS Delta, графический ремастер игры с PS2 на Урине 5, который весит 100гб. Извините, накипело

Neko-Aheron

Ок

RedundantRaylan

Можешь рассказать причину твоего бана ?

Neko-Aheron RedundantRaylan

Непонятное сообщение о пользователе о котором я нечего не знаю... + я тебя впервые вижу... вот и заблокировал. Нужны еще объяснения ?

RedundantRaylan Neko-Aheron

Ну так то лучше ! Пользователь Neko -Aheron вы свободны.

Лидер Мур

фига, наверное компания будет не короче прошлой, что радует.

spaMER_ID

Что там с размерами у пауков?

J a r v i s

Пока пох, разбудите когда будет перезагрузка на ПК

kotasha

года через 2 заходи.

WerGC

после отличных теней мне даже в пиратку на РС играть не хочется когда выйдет