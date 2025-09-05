Стали известны дата предзагрузки и размер скачиваемых файлов Ghost of Yotei

Объявлены дата предварительной загрузки и объём загружаемого файла предстоящей приключенческой игры Ghost of Yotei от Sony Interactive Entertainment и Sucker Punch Productions.

PlayStationSize в Twitter/X опубликовал дату предварительной загрузки и объём загружаемого файла эксклюзива для PS5 Ghost of Yotei, основываясь на недавних записях в базе данных серверов PlayStation. Предстоящая приключенческая игра займёт значительный объём памяти – 85,119 ГБ (версия 01.002.000). Предварительная загрузка стартует 25 сентября.

Предварительная загрузка Ghost Of Yotei будет включать последнее предустановленное обновление для всех, кто оформил предварительный заказ на цифровую копию игры, хотя обновление может быть выпущено ближе к релизу 2 октября 2025 года. Размер файла Ghost Of Yotei (85,119 ГБ) заметно больше, чем у предыдущей игры Sucker Punch Productions, Ghost of Tsushima (59,185 ГБ).