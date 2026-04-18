Сцену с волком в Ghost of Yotei записывали необычным способом - актриса гладила человека на четвереньках

Актриса Эрика Исии, исполняющая роль Ацу в Ghost of Yotei, поделилась забавной историей со съёмок одной из эмоциональных сцен игры. Речь идёт о моменте, когда героиня впервые гладит своего волка-спутника — эпизоде, который многие игроки считают одним из самых трогательных в приключении.

По словам актрисы, за кулисами всё выглядело куда менее драматично. Во время записи движения для этой сцены роль животного временно исполнял режиссёр постановочных роликов Билли Харпер. Он буквально стоял на четвереньках, пока Исии имитировала поглаживание волка.

Актриса вспоминает, что этот момент оказался настолько странным и смешным, что она до сих пор не может его забыть. Сама процедура motion capture иногда выглядит весьма необычно, и этот эпизод стал ярким тому примером.

Кроме того, Исии рассказала о ещё одном курьёзном моменте. Однажды она случайно застала Харпера и креативного директора Нейта Фокса за обсуждением сцены — при этом режиссёр демонстрировал движения, а Фокс выступал в роли «волка». Актриса даже записала происходящее на видео, пока они пытались понять, как лучше поставить жесты поглаживания.

По словам Исии, подобные закулисные моменты отлично показывают, насколько необычной может быть работа актёров захвата движений. То, что в финальной версии игры выглядит серьёзно и эмоционально, на съёмочной площадке нередко превращается в довольно комичное зрелище.