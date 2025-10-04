Студии Sony поздравили своих коллег из Sucker Punch с релизом Ghost of Yotei

У студий Sony существует давняя традиция - поздравлять друг друга с крупными релизами. Она не обошла стороной и Sucker Punch с недавним релизом Ghost of Yotei.

Поздравительные арты опубликовали в соцсетях сотрудники Naughty Dog, Housemarque, Santa Monica и Guerilla. К ним так же присоединились и сторонние студии, такие как Ubisoft и Kojima Productions, выразившие поддержку разработчикам.

Ghost of Yotei доступна на PS5.