Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.6 332 оценки

Студии Sony поздравили своих коллег из Sucker Punch с релизом Ghost of Yotei

AceTheKing AceTheKing
У студий Sony существует давняя традиция - поздравлять друг друга с крупными релизами. Она не обошла стороной и Sucker Punch с недавним релизом Ghost of Yotei.

Поздравительные арты опубликовали в соцсетях сотрудники Naughty Dog, Housemarque, Santa Monica и Guerilla. К ним так же присоединились и сторонние студии, такие как Ubisoft и Kojima Productions, выразившие поддержку разработчикам.

Ghost of Yotei доступна на PS5.

Комментарии:  4
Shadowboxer

Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку

4
Спектр Зис

Это похоже на издёвку.

2
Кей Овальд

Да, да, особенно две первые картинки с л*сбухами прям в точку.

1
MistaSpider

странно что их не опередили mundfish со своими близняшками. Хотя еще не вечер. Успеют везде подлизать.