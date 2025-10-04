Студии Sony поздравили своих коллег из Sucker Punch с релизом Ghost of Yotei

У студий Sony существует давняя традиция - поздравлять друг друга с крупными релизами. Она не обошла стороной и Sucker Punch с недавним релизом Ghost of Yotei.
Поздравительные арты опубликовали в соцсетях сотрудники Naughty Dog, Housemarque, Santa Monica и Guerilla. К ним так же присоединились и сторонние студии, такие как Ubisoft и Kojima Productions, выразившие поддержку разработчикам.
Ghost of Yotei доступна на PS5.
Кукушка хвалит петуха за то, что хвалит он кукушку
Это похоже на издёвку.
Да, да, особенно две первые картинки с л*сбухами прям в точку.
странно что их не опередили mundfish со своими близняшками. Хотя еще не вечер. Успеют везде подлизать.