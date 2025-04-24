Sucker Punch консультируются с историками при разработке Ghost of Yotei

Sucker Punch вновь прибегла к консультации историков при разработке Ghost of Yōtei — в игре официально представят народ «Айнов», проживавших на Хоккайдо до прихода в регион властей Японии.

Некоторые игроки уже заметили, насколько правдоподобно художники воссоздали образ персонажа и его жилище, появившиеся на пару секунд в трейлере. Это касается местных декораций, одежды и даже татуировки на лице.

Студия также подтвердила, что история в сиквеле будет оригинальной, вдохновляясь как японской, так и западной драмой, включая вестернами. Тем не менее, Ghost of Yōtei также рассказывает и историю раннего периода Эдо, поглотившей хаос.

«Концепция игры представляет собой слияние японской драмы и западной, в то же время объединяя различные элементы, такие как опасности, скрывающиеся в великолепной пустоши Эзо, местные разборки и хаос раннего периода Эдо.



Кроме того, как и в предыдущей работе, мы углубим исследование в японскую культуру. Мы также отправились на Хоккайдо, чтобы исследовать культуру "Айнов", и люди, знавшие их познакомили нас с музеями и народными ремеслами, которые мы включили в общее виденье игры».

Кроме того, на одном из кадров можно запечатлеть целое поле сражения с сотней войск, которое скорее всего как-то связано с древнейшим народом страны восходящего солнца, которое японцы постоянно вытесняли.

Пока не совсем понятно, можно ли будет Ацу решать, к какой стороне присоединиться, но учитывая намеки на нелинейность от авторов и общение с представителями народа, возможно Ацу действительно в какой-то момент будет воевать против японцев.

Релиз игры ожидается 2 октября эксклюзивно на PS5.