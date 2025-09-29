Sucker Punch не планирует переносить действие франшизы Ghost за пределы Японии

В преддверии выхода Ghost of Yotei, руководитель Sucker Punch Брайан Флеминг рассказал о возможном будущем серии.
По его словам, с нарративной точки зрения франшиза посвящена становлению героев в качестве мифологических фигур, а геймплей всегда будет связан с управлением персонажем, использующим катану, в условиях феодальной Японии.
Флеминг подчеркнул, что студия не рассматривает возможность переноса действия в другие исторические периоды или регионы, например, в феодальную Европу. Он отметил фундаментальную роль японской природы в формировании уникальной атмосферы игр. По его мнению, именно красота местных пейзажей составляет важную часть идентичности Ghost, что особенно ценят японские поклонники.
Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.
действительно лучше не надо, а то потом еще придумают объединить героев игр одним тайным братством)
А я так хотел Ghost of Saratov
Саратов тоже оккупирован Монголами?
В какой-то степени да
Понял 🫡
Лучше бы своего транса перенесли к чертям по дальше от игр
Невменяемую подругу за пределы игровой серии и подальше - и будет вам счастье