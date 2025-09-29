Sucker Punch не планирует переносить действие франшизы Ghost за пределы Японии

В преддверии выхода Ghost of Yotei, руководитель Sucker Punch Брайан Флеминг рассказал о возможном будущем серии.

По его словам, с нарративной точки зрения франшиза посвящена становлению героев в качестве мифологических фигур, а геймплей всегда будет связан с управлением персонажем, использующим катану, в условиях феодальной Японии.

Флеминг подчеркнул, что студия не рассматривает возможность переноса действия в другие исторические периоды или регионы, например, в феодальную Европу. Он отметил фундаментальную роль японской природы в формировании уникальной атмосферы игр. По его мнению, именно красота местных пейзажей составляет важную часть идентичности Ghost, что особенно ценят японские поклонники.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.