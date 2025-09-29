ЧАТ ИГРЫ
Ghost of Yotei 02.10.2025
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
5.7 291 оценка

Sucker Punch не планирует переносить действие франшизы Ghost за пределы Японии

AceTheKing AceTheKing

В преддверии выхода Ghost of Yotei, руководитель Sucker Punch Брайан Флеминг рассказал о возможном будущем серии.

По его словам, с нарративной точки зрения франшиза посвящена становлению героев в качестве мифологических фигур, а геймплей всегда будет связан с управлением персонажем, использующим катану, в условиях феодальной Японии.

Флеминг подчеркнул, что студия не рассматривает возможность переноса действия в другие исторические периоды или регионы, например, в феодальную Европу. Он отметил фундаментальную роль японской природы в формировании уникальной атмосферы игр. По его мнению, именно красота местных пейзажей составляет важную часть идентичности Ghost, что особенно ценят японские поклонники.

Релиз Ghost of Yotei состоится 2 октября на PS5.

Комментарии:  7
Tommy451

действительно лучше не надо, а то потом еще придумают объединить героев игр одним тайным братством)

5
AlexFoRestor

А я так хотел Ghost of Saratov

3
Рикочико

Саратов тоже оккупирован Монголами?

2
AlexFoRestor Рикочико

В какой-то степени да

3
Рикочико AlexFoRestor

Понял 🫡

1
Neko-Aheron

Лучше бы своего транса перенесли к чертям по дальше от игр

2
Fl0m4st3r

Невменяемую подругу за пределы игровой серии и подальше - и будет вам счастье

2