Sucker Punch опубликовала заглавную тему к Ghost of Yotei — музыку к игре напишет композитор Тома Отова («Тор: Рагнарёк», Knack, помощь в написании музыки к Ratchet & Clank: Rift Apart)

Стоит напомнить, что саундтрек к Ghost of Tsushima написали Шигэру Умебаяши («Дом летающих кинжалов») и Илан Эшкери («47 ронинов») который пару месяцев назад не смог прокомментировать свое участие в проекте.

Также стало известно, что роль Ацу в японской озвучке подарит cэйю Файруз Ай, озвучившая Пауэр из «Человека-бензопилы» и Джолин Куджо из шестого сезона «ДжоДжо».

Релиз Ghost of Yōtei состоится 2 октября эксклюзивно на PS5. Это будет отдельный проект во франшизе Ghost of, косвенно связанный с приключениями Дзина Сакая на Цусиме.