Sucker Punch пообещала с максимальным уважением относиться к культуре айнов в Ghost of Yotei

Sucker Punch не просто создаёт продолжение Ghost of Tsushima — студия берётся за куда более тонкую задачу: показать Японию XVII века с уважением, вниманием и исторической точностью. В новом заявлении на PlayStation Blog креативный директор Нейт Фокс подтвердил, что Ghost of Yotei уделяет особое внимание культуре коренных народов, в частности — айны, живших на территории Хоккайдо, где разворачивается действие игры.

По словам Фокса, с самого начала было очевидно: если команда собирается создать достоверный мир, нужно сотрудничать с теми, кто по-настоящему понимает культуру региона. До исследовательской поездки в Японию разработчики обратились к консультанту по культуре айну, что позволило им заложить прочную основу. Благодаря этому участники команды лично попробовали собирать корм и путешествовали по полуострову Осима — территории, которая в 1603 году находилась под контролем клана Мацумаэ.

Создатели обратили внимание и на природные детали: например, в северной части полуострова растут вишнёвые деревья, завезённые с Хонсю, которые отсутствуют в остальной части Хоккайдо. Это подчёркивает редкость заселения региона народом вадзин и было перенесено в игру — между поселениями появятся дикие, нетронутые зоны, передающие атмосферу тех времён.

Фокс также отметил, как важным моментом стало посещение музея Нибутани Айну. Именно там команда узнала, какие артефакты следует включить в игру и как их грамотно использовать, не искажая исторический контекст. Помимо этого, разработчики погрузились в изучение периода Эдо, посетили знаменитое святилище Никко Тосёгу, посвящённое сёгуну Токугаве Иэясу, и даже получили там благословение на успех проекта.

«Хотя наш Хоккайдо и вымышлен, стремление к подлинности пронизывает каждую его деталь», — подчёркивает Фокс. Это не просто художественная фантазия, а уважительный взгляд на культуру, историю и народ, до сих пор недооцениваемый в поп-культуре.

Полноценная презентация Ghost of Yotei состоится в июле на специальном выпуске State of Play. Игра выйдет 2 октября 2025 года эксклюзивно для PlayStation 5.