Sucker Punch раскрыла подробности возвращения Дзина Сакая в Ghost of Yotei: Most Wanted

Разработчики из Sucker Punch Productions раскрыли подробности появления Дзина Сакая в режиме Most Wanted для экшена Ghost of Yotei. Авторы сразу отсекли идею сделать персонажа слабым или урезанным, поэтому геймеры смогут управлять легендарным Призраком Цусимы на самом пике его боевой формы.

Чтобы органично вплести героя первой части в свежий игровой процесс, авторы перенесли и переработали более 60 уникальных анимаций под измененные боевые механики. Игрокам сходу откроется полный арсенал самурая, включая все классические стойки меча, а также его фирменный стиль, построенный на молниеносных контратаках и безупречно точных парированиях.

Визуальная сторона протагониста тоже претерпела серьезные изменения благодаря техническим возможностям PlayStation 5. Разработчики с нуля воссоздали модели лица, прически и элементов брони. Графика стала на порядок детализированнее, но при этом бережно сохранила оригинальный и узнаваемый облик Дзина.

Аудиосоставляющая получила не меньший апгрейд, ведь к озвучке героя вернулся актер Дайсуке Цудзи, а культовый музыкальный мотив персонажа перезаписали в новой аранжировке. Кроме того, реплики Сакая гармонично интегрировали прямо в сюжетную канву основной кампании.

В Sucker Punch отмечают, что их главной целью было защитить саму идентичность героя, задействовав весь художественный и технологический опыт, накопленный со времен релиза Ghost of Tsushima.