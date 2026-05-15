Sucker Punch сообщила о прекращении поддержки Ghost of Yotei: Legends всего через два месяца после запуска

Sucker Punch подтвердила, что рейд, выпущенный для Ghost of Yōtei: Legends, представляет собой последнее крупное запланированное обновление для онлайн-кооперативного режима игры. Заявление было сделано в сообщении в блоге PlayStation, где студия обсудила процесс разработки рейда, в котором игроки сражаются с Лордом Сайто и Драконом.

Это было наше последнее крупное запланированное обновление для Legends. Оно завершает историю Шестёрки Ётей в этом режиме. Нам нравилось видеть, как игроки играют, продолжают играть и получают от этого удовольствие. Это было здорово», — говорится в тексте студии.

В сообщении в официальном блоге фанаты выразили разочарование преждевременным закрытием. «Серьёзно? Это действительно разочаровывает, многие ожидали больше контента», — прокомментировал один из пользователей на странице.

Для тех, кто следил за Ghost of Tsushima: Legends, эта новость может вызвать некоторое беспокойство. Кооперативный режим первой игры был выпущен в октябре 2020 года и получал обновления до начала 2022 года, с такими дополнениями, как Custom Game для Platinum Survival, улучшения системы крафта и режим Rivals. Это не был поток контента, но поддержка длилась значительно дольше.

Режим Legends в Yotei появился 11 марта 2026 года, а последнее крупное обновление вышло двумя месяцами позже. Чем объясняется разница в отношении к Legends на этот раз? Возможно, режим был принят не так восторженно, как его предшественник, или же Sucker Punch перераспределяет ресурсы на следующий проект.