Sucker Punch устранила сбои и критические ошибки в первом крупном обновлении для Ghost of Yotei: Complete Edition

Студия Sucker Punch выпустила техническое обновление для Ghost of Yotei : Complete Edition. Свежий патч версии 2.07 весит около 1,2 ГБ и устраняет ряд неприятных ошибок, с которыми игроки столкнулись со дня релиза на прошлой неделе.

В своих социальных сетях авторы представили ключевые детали апдейта:

«Обновление 2.07 для Ghost of Yōtei уже загружено на сервера. Мы ликвидировали баги, вызывавшие сбои и блокировку прогресса в режиме „Самые разыскиваемые“ (Most Wanted). Также была устранена проблема черного экрана после завершения некоторых заданий в расширении „Эхо Сэкигахары“ (Echoes of Sekigahara). Кроме того, инженеры починили систему внутриигровых достижений, из-за которой контент не засчитывался как пройденный, и повысили общую стабильность клиента».

Напомним, что «Самые разыскиваемые» (Most Wanted) — это новый для франшизы боевой режим с элементами ролевой системы roguelike. А дополнение «Эхо Сэкигахары» (Echoes of Sekigahara) представляет собой масштабное сюжетное DLC, подробно рассказывающее о прошлом главной героини Ацу.

Хотя апдейт содержит преимущественно точечные исправления, создатели советуют не откладывать установку версии 2.07, чтобы обезопасить свои сохранения от потенциальных вылетов.